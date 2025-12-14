Tormenta de nieve provoca retrasos de hasta seis horas en vuelos en EEUU: conoce los principales aeropuertos afectados

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa tormenta de nieve afecta el transporte aéreo en la región noreste de Estados Unidos durante la temporada de viajes vacacionales. Las operaciones en varios aeropuertos principales se ven interrumpidas por la acumulación de nieve en pistas y condiciones adversas que obligan a pausas en los despegues.

Las aerolíneas reportan demoras extensas que impactan a millas de pasajeros con itinerarios planeados con antelación. Autoridades aeroportuarias implementan medidas para limpiar las vías de rodaje y garantizar la seguridad, mientras los viajeros esperan actualizaciones constantes sobre sus vuelos.

Impacto en aeropuertos cercanos

La información fue sacada del portal web de la New York Post. Esta situación ocurre en los aeropuertos de Nueva York el 14 de diciembre de 2025.

El aeropuerto LaGuardia registra una suspensión total de vuelos con retrasos de hasta seis horas hasta el mediodía del domingo. El Aeropuerto Internacional JFK se enfrenta a una parada en tierra que genera demoras de más de tres horas, afectando vuelos en todo el país.

El aeropuerto de Newark acumula retrasos de más de cuatro horas por la misma tormenta, y Teterboro en Nueva Jersey también entró en parada en tierra por la tarde.

En Filadelfia, las demoras son menores, superando apenas una hora, mientras los aeropuertos desde Boston hasta Washington DC requieren tiempo adicional para descongelar aviones. La acumulación de nieve alcanza entre 1 y 4 pulgadas en partes de la ciudad, con hasta 20 centímetros en zonas de Long Island y Nueva Jersey, y 6 a 12 pulgadas en Pensilvania.

En Brooklyn se reportan cortes de energía aislados que se resuelven rápidamente. Las carreteras permanecen despejadas y operativas pese a la nevada. La tormenta sigue a días de temperaturas bajo cero en el noreste, con pronósticos de alza gradual a partir del lunes.

