Nevada lanza herramienta digital para reportar vehículos sin registro: así funciona el nuevo sistema del DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV) activó una nueva plataforma para combatir la circulación de vehículos sin registro en el estado.

De acuerdo con la información compartida por Univisión, la medida busca reforzar el orden vial y facilitar la colaboración ciudadana en el monitoreo de autos con placas vencidas, inválidas o ilegales.

Desde septiembre, el formulario “Nevada Registration Spotter” está disponible en el sitio web oficial del DMV. Cualquier residente puede reportar vehículos que incumplan con la normativa de registro vigente.

Vehículos sin registro: foco del nuevo formulario digital

La herramienta permite denunciar autos que circulan sin matrícula válida o con placas de otros estados que no cumplen con los requisitos locales. Además, incluye casos de etiquetas vencidas o inexistentes.

Según el DMV, todos los reportes serán revisados por la División de Cumplimiento (CED), que compartirá la información con agencias policiales locales para su verificación.

Qué sí y qué no se puede reportar

El DMV aclara que esta herramienta no debe usarse para denunciar vehículos abandonados, infracciones de tránsito, robos o problemas de estacionamiento. Su uso se limita exclusivamente a casos de registro vehicular.

La funcionaria Haylee Foster explicó que el objetivo es mejorar la seguridad vial y fortalecer la cooperación interinstitucional. “Queremos colaborar con los departamentos correspondientes para acabar con la delincuencia”, afirmó.

Reacciones ciudadanas y preocupaciones sociales

Mientras algunos residentes celebran la iniciativa, otros expresan inquietud sobre su impacto en comunidades vulnerables. “Hay gente que tiene miedo de acercarse al DMV”, comentó Sonia Hernández, vecina de Las Vegas.

Por otro lado, ciudadanos como Mani Rivera consideran que la herramienta ayudará a frenar el abuso del sistema. “Hay quienes cruzan la línea y no pagan registración”, señaló.

