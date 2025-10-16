¿Tienes el cabello rizado?: estos son los mejores tratamientos para ti

Suscríbete a nuestros canales

Las venezolanas se caracterizan por ser coquetas con su cabello. Los estilistas afirman que los cabellos rizados son delicados y requieren cuidados. Peluquerías ofrecen diversos tratamientos capilares.

El corte para cabello rizado, independientemente del largo, cuesta $ 10. Estudio de Belleza Rizos Style C.A. ofrece hidrataciones para este tipo de cabello, sin químicos, que aportan suavidad y brillo, mantienen el rizo sin alisarlo.

“Este tratamiento es colágeno, que aporta fortalecimiento y reconstrucción por $ 25, el precio incluye lavado, secado y como obsequio una manicura. Como ese cabello es delicado, requiere la hidratación cada 21 a 30 días”, dijo Mariana Beroes, encargada de Estudio de Belleza Rizos Style ubicado en Macaracuay.

Las clientas acuden al salón según el crecimiento de su cabello. El salón ofrece otros servicios para el cabello rizado como mechas ballayage, las baby light; a partir de $ 45 a $ 65. El salón trabaja con Cashea.

La encargada de Madellaine Grupo Estilista, Daniela Gutiérrez, indicó que en la peluquería el corte para cabello rizado cuesta $ 15, y ofrecen una hidratación con productos veganos (sin formol) por $ 20 para cabello corto, por $ 35 para cabello mediano, y por $ 45 para largo.

El negocio aplica tratamiento con bótox capilar de Salerm, de $ 40 a $ 50. Además, ofrece tratamientos, entre ellos el de Biokera, que son productos sin químicos. La línea incluye champú, acondicionador, espuma, silicona, mascarilla.

“El Booster es como crema de peinar. Los rizos hay que peinarlos con peine especial grueso para dar forma, tenemos aceites especiales que lo protegen”, dijo.

Una vez al mes debe retocarse la hidratación para cabello rizado

Añadió que las clientas acuden una vez al mes al salón para el retoque del tratamiento que se hace con un gorro, luz especial, un aceite y mascarilla.

La estilista de la peluquería Plateados, ubicada en Sabana Grande, señaló que el corte para cabello rizado cuesta $ 10.

El local ofrece tratamientos para cabello rizado, entre ellos uno de células madre, otro base de aceite de Argán y otro con una crema hidratante; cada uno por $ 20. El tratamiento hidratante con ampollas de bótox, que se prepara con agua caliente, cuesta $ 20.

“Cada dos meses deben venir las clientas de cabello rizado a hacerse la hidratación, eso incluye el champú, acondicionador y el tratamiento”, precisó.

