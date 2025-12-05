¡La espera llega a su fin! Así será el horario y formato para el sorteo del Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

La espera terminó. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó el procedimiento para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento, que definirá los 12 grupos de cuatro equipos, e incluye la composición de los bombos y el orden de los partidos para la nueva fase de grupos de 48 selecciones.

El sorteo se celebrará en el Kennedy Center de Washington D.C. este viernes. La hora de inicio está pautada para las 12:00 PM, hora local, que corresponde a la 1:00 PM, hora de Venezuela.

Se espera que el calendario sea actualizado con los horarios específicos de cada partido el sábado 6 de diciembre.

¿Cómo se distribuyen los cuatro bombos del sorteo?

Las 48 selecciones clasificadas se han distribuido en cuatro grupos de 12 (Bombos 1, 2, 3 y 4) basados en el ranking FIFA.

Bombo 1: anfitriones y selecciones élites

Este grupo incluye a los tres países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— junto con las nueve mejores selecciones del ranking mundial. Las potencias que completan este bombo son: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Anfitriones y Posición Fija: Los tres organizadores ya tienen su posición asegurada para la fase de grupos: México en la posición A1 (bola verde), Canadá en la B1 (bola roja) y Estados Unidos en la D1 (bola azul). Las nueve selecciones restantes del Bombo 1 serán asignadas a la Posición 1 del grupo que les corresponda

Bombos 2 y 3: los que le siguen en el ranking FIFA

Los dos bombos intermedios están conformados por los siguientes 24 equipos mejor clasificados:

Bombo 2 (12 Equipos): Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3 (12 Equipos): Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: cupos restantes y ganadores del repechaje

Este bombo se completará con los equipos restantes y los seis ganadores de la repesca intercontinental. Inicialmente incluye a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda. Los cuatro ganadores del repechaje incluirán cuatro selecciones de UEFA y dos de otras confederaciones.

Garantiza equilibrio en la escogencia de las selecciones

Para garantizar la integridad y el espectáculo del torneo, se han establecido dos normas fundamentales:

Restricción por Confederación: El sorteo está diseñado para que los equipos de una misma confederación no puedan coincidir en el mismo grupo. La única excepción a esta regla es Europa, debido a que tienen 16 selecciones clasificadas para 12 grupos. Por ello, "cuatro grupos tendrán dos equipos europeos, mientras que el resto tendrá solo uno". Cabezas de Serie Opuestos: Para evitar que las selecciones más fuertes se enfrenten prematuramente, la número 1 del ranking (España) y la número 2 (Argentina) serán sorteadas en caminos opuestos del cuadro. El mismo procedimiento aplicará para el tercer y cuarto lugar (Francia e Inglaterra), asegurando que, si ganan sus respectivos grupos, no se crucen antes de la final.

