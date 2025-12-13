Reconocida tienda anuncia rebajas en celulares, televisores y tablets para este sábado 13: aceptan Cashea y Krece

Suscríbete a nuestros canales

Para este sábado 13 de diciembre llegarán promociones exclusivas en una reconocida tienda de productos electrónicos.

Desde cónsolas, teléfonos y televisores de hasta 43 pulgadas estarán disponibles para pagar en cuotas con Cashea y Krece.

Rebajas en electrónicos

Se trata de la reconocida tienda de electrónicos Soy Techno, la cual se encuentra de aniversario, motivo por el que tendrán un amplio stock de productos disponibles en promoción para este sábado 13 de diciembre.

Entre ellos resaltan:

TCL 43" FHD QLED TV 43S51K – 200 unidades.

Sony Playstation 5 Slim Digital Edition Call of Duty Black OPS 6 – 50 unidades.

Samsung Galaxy A06 4GB/64GB – 200 unidades.

Apple iPhone 13 128GB – 100 unidades.

Amazon Fire 7 Kids 16GB - 100 unidades.

¿Dónde estarán activas estas promociones?

De acuerdo con la publicación en redes de Soy Techno, la promoción será válida en todas sus tiendas en el territorio nacional.

Asimismo, resalta que "las unidades son limitadas y una única unidad por personal".

