Leones sufre un calvario: este es su Número Trágico en la recta final de la ronda regular

La situación de los Leones del Caracas en la recta final de la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) es la más delicada de los ocho equipos.

Esto se debe a que los dirigidos por José Alguacil se encuentran en el último lugar de la tabla y con un margen de mejora que cada vez se achica más y las esperanzas se centran principalmente en la posibilidad de jugar el comodín.

El récord de los capitalinos es de aproximadamente 19 victorias y 23 derrotas, hasta la previa de la jornada de este viernes, por lo que su "número trágico" ya está en la conversación entre los fanáticos melenudos.

¿Cuál es el número trágico de los leones?

El número trágico para los Leones se calcula en relación con el equipo que ocupa la última posición clasificatoria. Dado que los Leones están en el último lugar y la ronda regular está a punto de culminar. De acuerdo con un análisis de Meridiano, el número trágico es de 7.

La tendencia indica que el equipo estaría al borde de la eliminación matemática para acceder al Play-In o Round Robin, necesitando urgentemente una racha de victorias y que los equipos que están por encima pierdan para mantenerse a flote.

¿Cómo calcular el número trágico?

El número trágico es un concepto matemático que se utiliza para determinar qué tan cerca está un equipo de ser eliminado de la contienda por un objetivo específico, como clasificar a los playoffs (o al Round Robin en ligas como la LVBP) o ganar el título de su división.

Este representa la combinación de resultados (victorias del rival y derrotas del equipo en riesgo) que, al sumar ese valor, garantiza la eliminación matemática de ese equipo.

En caso de que el equipo en riesgo, en este caso Leones, pierde un juego, el Número Trágico disminuye en uno. Si la novena que está por delante gana un juego, el número trágico también disminuye en uno.

En tal sentido, cuando el Número Trágico llega a 0 (cero), el equipo queda matemáticamente eliminado de la temporada sin importar cuántos juegos le queden por disputar en la temporada regular.

