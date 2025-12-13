Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Bravos se escapa y acaricia la clasificación

Beisbol venezolano

La recta final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está cada día más emocionante, y en tal sentido, los Bravos de Margarita son el único equipo relativamente tranquilo tras blanquear a los Tigres de Aragua y acercarse al Round Robin.

Los Leones del Caracas dieron una señal de vida al derrotar a las Águilas del Zulia 6 carreras por 1 en el estadio Luis Aparicio de Maracaibo. Por su parte, los insulares le propinaron las nueve arepas a los bengalíes en la isla 8 rayitas por 0.  

Mientras tanto, los Tiburones de La Guaira apelaron al buen pitcheo para doblegar a los Navegantes del Magallanes 3-1 en Valencia en medio de la lucha en la parte baja de la tabla.

Así marcha la tabla de posiciones este sábado

Calendario de juegos para hoy

  • Leones vs. Cardenales: 5:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.
  • Bravos vs. Tiburones: 5:00 PM/ Estadio Universitario.
  • Navegantes vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande".
  • Tigres vs. Caribes: 7:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

