Rafael Nadal pasa por el quirófano: conoce los motivos y su estado de salud

El día a día de Rafael Nadal, ya retirado del tenis profesional, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por motivos de salud. El ganador de 22 Grand Slams informó a sus seguidores a través de Instagram que tuvo que someterse a una operación de mano.

Artroplastia por artrosis severa

La cirugía, realizada en el Centro Médico Teknon de Barcelona, tenía como objetivo solucionar un padecimiento crónico. Según la agencia EFE, Nadal fue intervenido por artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana. Este procedimiento se realizó para eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la base del pulgar, una articulación vital para un tenista.

El propio deportista explicó el motivo a sus seguidores: "He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto".

El humor del excampeón

A pesar de la cirugía, Nadal demostró su buen ánimo y sentido del humor al bromear con sus seguidores sobre su estado: "Me parece que no podré jugar el Open de Australia en enero". Un chiste en clave de humor, pues el campeón de 14 títulos de Roland Garros se retiró formalmente del deporte profesional hace poco más de un año.

Enfocado en la familia

Este ha sido un año muy significativo para el extenista español, quien ha priorizado su vida personal y familiar. Nadal y su esposa, Mery Perelló, le dieron la bienvenida a su segundo hijo, Miquel, el pasado 7 de agosto en Palma de Mallorca.

Nadal había confesado previamente que su prioridad es su familia: "Siempre pensé que cuando me retirara del tenis jugaría al golf cuatro días a la semana, porque me encanta, pero en realidad solo juego dos porque también me gusta estar con mi hijo. Quiero pasar tiempo en casa e ir a buscar al niño al cole".

