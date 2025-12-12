El secreto del campeonato de Lando Norris: conquista de la Fórmula 1 en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de Fórmula 1 fue un verdadero crisol para Lando Norris. Tras un inicio que amenazó con descarrilarse por la falta de feeling con el McLaren MCL39 y las dudas sobre su rendimiento en clasificación frente al talento emergente de Oscar Piastri, el británico encontró un punto de inflexión en Mónaco.

La clave, según confesó el propio Norris, fue una decisión radical: desactivar el 'delta' (la indicación de si estaba mejorando o empeorando su tiempo de vuelta) en su tablero por primera vez en Mónaco. Al lograr la pole ese fin de semana, el impacto fue profundo:

"Esa vuelta fue todo lo que hizo falta para que se diera vuelta todo y cambiar ese pensamiento de 'no sé si tengo esto' a 'definitivamente puedo hacer esto'. Ese fue un momento decisivo para mí aquí arriba [en su cabeza]", confesó Norris.].

Superando los golpes y a Piastri

La senda del campeón no fue fácil. Un error de cálculo en Canadá que arruinó su propia carrera, seguido de un devastador abandono desde la segunda posición en el Gran Premio de los Países Bajos (que disparó su desventaja con Piastri a 34 puntos), obligaron a Norris a "cavar hondo".

Su respuesta no fue solo técnica, sino de desarrollo personal. Norris sumó más profesionales a su equipo de trabajo, intensificando el trabajo en el simulador y en la pista para "desbloquear más" de su capacidad.

Ganar sin perder la esencia

La trayectoria de Norris desafió la creencia histórica de que un campeón debe ser un "asesino despiadado". Norris, conocido por su "brutal honestidad" y por ser abierto sobre sus luchas y salud mental, demostró lo contrario con su calma en Abu Dhabi y su notable recuperación en la segunda mitad del año.

Al recibir su copa como campeón de F1 en la Gala FIA en Uzbekistán, Norris reflexionó sobre su estilo de victoria:

"Gané el campeonato este año a mi manera: siendo un piloto justo, tratando de ser un piloto honesto... Rendí cuando tenía que rendir para ganar el campeonato del mundo esta temporada. Y al final, eso es lo que tenía que hacer. Simplemente he logrado ganarlo de la forma en que quería ganarlo, que no era siendo alguien que no soy".

El año 2025 no solo coronó a un campeón, sino que reveló la madurez de un piloto que logró el máximo éxito sin sacrificar su identidad.

