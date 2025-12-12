Powerball dispara su premio mayor y revive la fiebre de los boletos millonarios

Suscríbete a nuestros canales

El premio mayor de Powerball escaló a un estimado de mil millones de dólares para el sorteo del sábado por la noche, luego de que ningún boleto coincidiera con los seis números extraídos el miércoles.

Este hito vuelve a colocar a los juegos de lotería estadounidenses en el centro de atención, mientras millones de jugadores esperan la oportunidad de cambiar su vida de manera radical.

Los récords millonarios de Estados Unidos

Desde 2016, más de una docena de premios de lotería han superado la barrera del mil millones de dólares, destacando por la magnitud de las cifras y los lugares donde se vendieron los boletos ganadores. Entre los mayores premios se incluyen:

Top 10 premios más grandes en la historia de EE.UU.:

$2.04 mil millones, Powerball, 7 de noviembre de 2022 — Boleto vendido en una gasolinera del área de Los Ángeles. $1.787 mil millones, Powerball, 6 de septiembre de 2025 — Boletos vendidos en Missouri y Texas. $1.765 mil millones, Powerball, 11 de octubre de 2023 — Boleto vendido en una licorería de un pequeño pueblo de montaña de California. $1.602 mil millones, Mega Millions, 8 de agosto de 2023 — Boleto vendido en un supermercado en Neptune Beach, Florida. $1.586 mil millones, Powerball, 13 de enero de 2016 — Boletos vendidos en Los Ángeles, Florida y Tennessee. $1.537 mil millones, Mega Millions, 23 de octubre de 2018 — Boleto vendido en una tienda de conveniencia de Carolina del Sur. $1.348 mil millones, Mega Millions, 13 de enero de 2023 — Boleto vendido en una gasolinera de Maine. $1.337 mil millones, Mega Millions, 29 de julio de 2022 — Boleto vendido en una gasolinera del área de Chicago. $1.326 mil millones, Powerball, 7 de abril de 2024 — Boleto vendido en una tienda de conveniencia de Oregón. $1.269 mil millones, Mega Millions, 27 de diciembre de 2024 — Boleto vendido en una gasolinera del norte de California.

El crecimiento constante de los premios mayores refleja no solo el atractivo de estos juegos, sino también la capacidad de los estadounidenses de soñar con un cambio de vida inmediato.

Cada sorteo genera atención mediática y un aumento en la venta de boletos, mientras los jugadores buscan replicar la historia de quienes ya se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube