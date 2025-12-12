Polémica por caso Epstein: salen a la luz nuevas fotos de Trump, Clinton y otras celebridades

Suscríbete a nuestros canales

La más reciente publicación de fotos vinculadas a Jeffrey Epstein impulsó nuevas discusiones sobre sus conexiones con personajes influyentes. El Comité de Supervisión de la Cámara, dominado por legisladores demócratas, reveló un segundo lote de imágenes provenientes de la mansión del empresario fallecido.

Entre los retratados aparecen el presidente Donald Trump, el exmandatario Bill Clinton, el empresario Bill Gates, el cineasta Woody Allen y el exasesor Steve Bannon, de acuerdo a la información divulgada por Telemundo.

Aunque las imágenes no implican actividades delictivas, su sola existencia intensifica la curiosidad sobre los vínculos que sostuvo Epstein con celebridades y políticos.

El legislador demócrata Robert Garcia aseguró que estas fotografías deben servir de impulso para desclasificar todos los archivos oficiales relacionados con Epstein. Según el congresista, la publicación busca detener lo que él considera un “encubrimiento” y avanzar en justicia para las víctimas.

También reiteró que el Departamento de Justicia tiene la obligación de entregar la información completa antes de que venza el plazo establecido.

Semanas antes, el Congreso ya había expuesto más de 150 fotos y videos de las islas privadas de Epstein. Las imágenes mostraban áreas internas y externas de las propiedades, así como elementos que llamaron la atención, entre ellos una pizarra con palabras como “poder”, “engaño” e “intelectual”.

¿De qué se le acusa a Jeffrey Epstein?

Epstein, dueño de las islas Little Saint James y Great Saint James, fue acusado de ejecutar graves abusos contra menores, su muerte dejó abiertos muchos interrogantes y una fuerte demanda pública por claridad.

Con el plazo de entrega de archivos a punto de vencerse, aumenta la presión para que todo el material salga a la luz, en un esfuerzo por comprender la magnitud de las conexiones del empresario y ofrecer respuestas definitivas a las víctimas.

