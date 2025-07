¡Guerra en los medios! Trump amenaza con demanda por la controversial carta de Epstein

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, se refirió a la supuesta carta dirigida al financiero Jeffrey Epstein, publicada por el rotativo The Wall Street Journal.

En tal sentido, reiteró que el documento es falso, al tiempo que afirmó que si existiera una "prueba contundente" de su implicación en los crímenes del fallecido magnate, ya sus enemigos la hubieran usado.



"El Wall Street Journal publicó una carta FALSA, supuestamente dirigida a Epstein. No son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos", dijo Trump en un mensaje en su red Truth Social.



En su mensaje, el republicano repitió que le dijo al propietario del conglomerado que engloba a The Wall Street Journal, Rupert Murdoch, "que era una estafa, que no publicara esta historia falsa", por lo que volvió a amenazar con que lo demandará "a él y a su periódico de mala muerte".





