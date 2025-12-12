Silicon Valley celebró su primer aniversario con más de tres proyectos acelerados en el mercado nacional

Suscríbete a nuestros canales

Este 11 de diciembre del 2025 Silicon Valley celebró su primer aniversario en Venezuela. La empresa se encarga de acelerar emprendimientos tecnológicos en el país, a fin de consolidarlos en el mercado productivo nacional.

“Nosotros acá en Silicon Valley somos un hub de tecnología que no solamente se queda con los espacios colaborativos tecnológicos que tenemos acá presentes. Estamos aquí en el estudio de grabación de podcast y videos musicales que hemos diseñado para los emprendedores, con la finalidad de que puedan escalar su modelo de negocio”, explicó Christopher Leal, director de comunicaciones de la firma.

El ejecutivo agregó que el objetivo es crecer en todas las aristas que se necesitan en el mercado, como por ejemplo el posicionamiento de marca, el marketing digital y el desarrollo de producto mínimo viable.

“En el 2025 hicimos una inversión de 2 millones de dólares en el mercado venezolano, distribuido en seis proyectos, principalmente, Bullets Drive y Bot Capital, que son empresas hermanas, este servicio va a permitir que las personas particulares que no tienen vehículo y no tienen empleo puedan brindar un servicio dentro del ecosistema y nosotros podemos, después de una evaluación exhaustiva, entregar un vehículo 0 kilómetros para que ese colaborador preste un servicio de calidad”, puntualizó Leal.

A su vez, aseguró que los otros cuatro proyectos que han acelerado durante el año impactaron positivamente en el mercado nacional, espacialmente Pink Rides, el cual se basa en prestar servicios de traslados personales, a mascotas y acompañamiento especial a persona con discapacidad.

Por último, el vocero aseguró para el 2026 vienen repotenciados para acelerar e impulsar proyectos empresariales, ya que, quienes apuestan a crecer en el mercado productivo venezolano deben ser apoyados en índole tecnológica.

