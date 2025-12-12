¡CLX amplía su línea de audio! Descubre los nuevos CLX Sound Tower y CLX Speaker, disponibles en MultiMax

Suscríbete a nuestros canales

¡La línea de audio de CLX Group recibió una actualización! La empresa tecnológica más grande del país anunció la llegada de sus nuevos dispositivos: la CLX Sound Tower, disponible en los modelos de 20W y 30W, así como el nuevo CLX Speaker, ambos diseñados especialmente para ofrecer a la familia venezolana el mejor sonido para celebrar estas fiestas navideñas.

Bajo la visión de su CEO, Nasar Ramadan Dagga, CLX continúa ofreciendo formas increíbles para unirse a la vanguardia tecnológica mundial, a través de equipos de alta calidad pensados para adaptarse a las necesidades de los venezolanos.

“En el grupo empresarial CLX no perdemos el impulso, apostando por el crecimiento y desarrollo de nuestro país con la mejor innovación del mercado. En esta ocasión venimos a presentarles los nuevos modelos de la CLX Sound Tower, que llegan junto a nuestro CLX Speaker, para convertirse en el mejor regalo para esta Navidad. Encuéntralas en nuestras tiendas MultiMax en toda Venezuela”, afirmó el empresario carabobeño, Nasar Dagga.

CLX Sound Tower 20W y 30W

La nueva serie de audio de CLX se caracteriza por su adaptabilidad. Cada uno de estos equipos está pensado para elevar la música y transformar la experiencia auditiva de cualquier ambiente y en cada ocasión. Comenzando por la CLX Sound Tower CLX-W177 de 20W, encontramos a un integrante que combina funcionalidad y estética en un altavoz de 5’’ con Bluetooth 5.0 integrado y TWS (True Wireless Stereo).

Este es el equipo personal ideal. Cuenta con un circuito magnético ultragrande que garantiza un choque de baja frecuencia impactante y una representación nítida de los sonidos agudos y medios, así como capacidad de conexión radio FM, que te permitirá unirte a tus emisoras de radio favoritas. Posee un sistema de karaoke, lo que lo convierte en gran opción para ambientar reuniones con amigos.

Además, su batería de 4000 MaH lo hace ideal para sesiones de hasta cinco horas de uso continuo; y también, es compatible con una amplia variedad de dispositivos y formatos: tarjetas MMC/TF, memorias USB, smartphones, PC, iPods, MP3 y MP4.

Para aquellos que buscan aún más potencia, funciones profesionales y un diseño más grande, podrán encontrar el CLX Sound Tower CLX-G377X de 30 W. Además de las funciones anteriores, tendrán acceso a controles de audio con ajuste de reverberación (Eco), voz, así como funciones de karaoke exclusivas de este equipo que te ayudarán a dar un espectáculo excelente.

Este equipo no solo reproduce, sino que permite crear momentos únicos. Incluye un control remoto con micrófono, con el que puedes grabar sesiones de audio en memorias USB/TF. Asimismo, su manija ofrece un fácil método de transporte.

CLX Speaker

El nuevo CLX Speaker CLX2401G de 20W se presenta como una opción de potencia compacta que ofrece un sonido perfecto. El mismo cuenta con altavoz de alta sensibilidad y wooffer de 4’’ que garantiza una representación nítida del sonido.

Su batería es de 3600 MaH, y tiene protección de carga incorporada mediante USB. Además, pese a su tamaño reducido, destaca por su sistema de iluminación, que añade un toque visual a la experiencia sonora. También cuenta con un modo Karaoke, Radio FM y admite función Bluetooth y TWS (para conectar dos equipos simultáneamente).

Es compatible con dispositivos smartphones, tarjetas MMC/TF, memorias USB, PC, iPods, MP3 y MP4.

“Con estas nuevas Sound Towers, seguimos ofreciendo a los venezolanos nuevas herramientas para compartir y disfrutar en familia, con tecnología del primer nivel”, expresó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Group y MultiMax.

CLX Group, más de 11 años en Venezuela

Con más de 11 años de trayectoria en Venezuela, CLX Group apuesta por la creación de experiencias a través de una exclusiva gama de equipos que se ajusten a las necesidades de los venezolanos. Su inclusión en el mundo de los televisores se consolidó en el año 2021, con la salida de los primeros televisores CLX. Estos dispositivos fueron todo un éxito, impulsando el desarrollo de nuevos productos.

Posteriormente, se sumó la llegada de la CLX Sound Tower, un sistema de audio que obtuvo una gran popularidad dentro de las tiendas Multimax; el CLX Android TV, edición Vinotinto, una edición especial de apoyo a las selecciones masculinas y femeninas de la FVF; así como la línea de aspiradoras y robot-aspiradora de CLX, un infaltable dentro del hogar.

Como parte de los televisores premium de la marca, se encuentran los potentes CLX QLED 50’ y 55’, lanzados al mercado en el año 2023 con la interfaz WebOS Hub TV. Esta pantalla cuenta con características increíbles que ofrecen colores más profundos y realistas, además de la suma de un modo especial diseñado para el público ‘gamer’.

En este sentido, el CEO de CLX Group, Nasar Dagga, aseguró que muy pronto se sumará un nuevo catálogo de productos a la marca CLX, por lo que invitó a los venezolanos a estar atentos a las redes sociales del grupo empresarial para mantenerse al día con lo mejor en tecnología e innovación.

Descubre las principales marcas que conforman a CLX Group en su página web oficial, www.clx-group.com, y a través de su cuenta de Instagram: @clx.group, donde día a día se publica información actualizada. Descubre los precios imperdibles de MultiMax a través de la página web www.multimax.com.ve y en redes sociales como @multimax, en Facebook e Instagram.

