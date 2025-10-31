¡Caracas es territorio MultiMax! La multimarca llegó a lo grande con Propatria, su tienda 47 en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

¡Caracas, gracias por recibirnos! Este jueves 30 y viernes 31 de octubre, MultiMax abrió las puertas de su sede Propatria, invitando a cientos de personas a vivir la experiencia imperdible de las aperturas de la multimarca en una jornada de otro nivel con las mejores marcas, precios especiales, invitados, sorteos y muchas sorpresas.

El público caraqueño pernoctó a las afueras del Centro Comercial Propatria, ubicado en la Avenida Principal del sector, a menos de 500 metros de la estación del Metro, esperando pacientemente para ser los primeros en entrar a la tienda 47 de MultiMax y descubrir los más de 1400 metros cuadrados de innovación en la Venta Inauguración Propatria.

“A toda nuestra gente en la capital, ¡gracias por la increíble receptividad que hemos vivido estos últimos días! Hemos venido con todo para seguir brindándoles esa calidad y atención que tanto esperan de nosotros, y como siempre, les agradecemos por permitirnos ser su primera opción a la hora de comprar todo lo que necesitan para sus hogares. Una vez más ¡Caracas es territorio MultiMax!” expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de MultiMax y CLX Group.

Asimismo, el empresario carabobeño anunció que las promociones por la apertura de la nueva sede de MultiMax se mantendrán hasta este domingo.

Revive lo mejor de los primeros días de Multimax Propatria a través de redes sociales como: @multimax, donde también encontrarás la información más actualizada sobre los eventos, ventas activas y próximas inauguraciones.

MultiMax Propatria

¡Caracas vivió un increíble primer día de inauguración en Propatria! Concursos, transmisiones en vivo, invitados especiales y la tecnología más moderna del mercado llegó de la mano de la Nasar Dagga y MultiMax a la tienda número 47 de la multimarca líder en Venezuela.

Durante la mañana del jueves 30 de octubre, los visitantes compartieron momentos inolvidables junto a grandes influencers de las redes sociales y las estrellas de la televisión nacional, figuras como Diana Silva, Luis Olavarrieta, Mabel Dos Ramos, María Gabriela Rico, Andreina Castro, Dariana Alvarado, Endrina Yépez y Karlis Romero, quienes llevaron alegría a los visitantes de la multimarca líder en el país.

Como parte de las actividades programadas para este segundo día en MultiMax Propatria, Leonardo Villalobos, Henrys Silva, Endrina Yépez, Roxanna Díaz, Carlos Haydon y Anmarie Camacho fueron los encargados de llevar dinámicas especiales por premios y crear recuerdos mágicos que durarán toda la vida.

Durante ambos días, los presentes también pudieron conocer la gran innovación IA de los compañeros robóticos de CLX Group: el androide G1, Neo y el innovador Cyberdog Go2, Daggy (ambos de la marca Unitree), quienes se tomaron un descanso de sus labores como parte del equipo de logística y almacenes del grupo empresarial para saludar a las familias en MulitMax Propatria, sorprendiéndolas con sus trucos y funciones de última generación.

Asimismo, no pudo faltar la transmisión de Circuito Lider durante el primer día de la nueva sede caraqueña, informando de los precios imperdibles y todos los por menores de esta inauguración.

Venta inauguración Propatria

Los visitantes del primer día pudieron disfrutar de los mejores precios en televisores, neveras, lavadoras, aires acondicionados, electrodomésticos, artículos del hogar, muebles, lencería, juguetes y más, de la mano de marcas increíbles como CLX, Samsung, LG, Condesa, Frigilux, Kucce, JVC, Daewoo Electronics, SJ Electronics, Vetrux, Oster, Black+Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire y White-WestingHouse.

Como parte de la venta inaugural, los televisores Smart QLED Full HD de 40’’ y Smart HD de 32’’ de causaron sensación entre los asistentes, quienes encontraron una opción ideal para actualizarse con la mejor innovación audiovisual a full color y máximo contraste, con el que podrán ver sus series favoritas y disfrutar de la mejor calidad.

Asimismo, los aires acondicionados fueron otro de los grandes atractivos de la apertura de MultiMax Propatria, con excelentes opciones a precios insuperables de equipos tipo ventana y Split, ideales para refrescar cualquier ambiente y mantener en todo momento la temperatura perfecta en el hogar.

Tampoco podían faltar los equipos de Kucce entre los productos más solicitados de la nueva tienda, entre los que se encontraban una gran variedad de cafeteras, licuadoras, robots de cocina, freidoras de aire y una gran variedad de home appliances fáciles de usar que simplifican la tarea de preparar la comida cada día gracias a la tecnología de esta marca comprometida con la innovación y la accesibilidad.

Aprovecha al máximo PriorityMax y CrediMax

Recuerda que, si eres clientes PriorityMax, disfrutas de ventajas durante las inauguraciones y eventos especiales de MultiMax. Con tu credencial, obtienes entrada prioritaria a la tienda, acceso a una caja rápida y otros beneficios para hacer tu vida mucho más fácil.

Además, podrás elevar tu experiencia de compra con CrediMax, el sistema de crédito exclusivo de MultiMax, que te permite adquirir tus productos favoritos, por cuotas, y sin intereses, todos los días del año. Con tu primera compra, tendrás acceso al cupo Classic, con un límite de $200 inicial que podrás aumentar a medida que subas de categoría.

Mientras que, en la categoría Diamante, te espera un límite de $1000 que podrás pagar en hasta 12 cuotas con solo un 10% de inicial.

Visita la caja y pide suscribirte a PriorityMax en cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional para vivir la experiencia de compra más increíble del momento. También puedes agilizar el proceso de inscripción de forma online a través de nuestra aplicación oficial, en Google Play y App Store. Descarga la app y sigue las instrucciones para crear tu usuario. Cuando hayas finalizado, visita tu tienda de preferencia para recibir tu credencial VIP. La afiliación es anual y tiene un costo de $20.

En este sentido, el CEO de MultiMax, Nasar Dagga, recordó que los beneficios de PriorityMax son de carácter personal e intransferibles, por lo que solo el usuario puede aprovechar todas las ventajas de este club exclusivo.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Multimax sigue demostrando por qué es la forma favorita de comprar en Venezuela, y de la mano de su presidente Nasar Ramadan Dagga Mujamad, continúa apostando por crear la mejor experiencia de compra en todo el territorio nacional.

Descubre lo nuevo que llegará a la multimarca líder en la región en redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde día a día se publica información sobre los descuentos, eventos y aperturas en todo el territorio nacional. Asimismo, no olvides visitar el portal web, www.multimax.com.ve, donde hallarás en todo momento las mejores promociones en tecnología de nacional e internacional.

