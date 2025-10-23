Miles de personas abarrotaron las tiendas de Multimax en su sexto aniversario

Suscríbete a nuestros canales

Miles de personas se dieron cita en las tiendas de Multimax entre el 16 y 19 de octubre para celebrar su sexto aniversario en Venezuela, aprovechando la ocasión para beneficiarse de la gran «Venta Aniversario» que ofrecía precios inigualables.

Los clientes acudieron a las sucursales a escala nacional para adquirir productos tecnológicos y electrodomésticos con descuentos especiales. De modo que pudieron equipar sus hogares con innovadores artículos con la última tecnología.

Con entusiasmo por acceder a productos de alta calidad, las miles de personas se volcaron a las tiendas para aprovechar la oportunidad de comprar a precios nunca antes vistos y además festejar la trayectoria de la multimarca más grande de Venezuela.

Clientes abarrotaron las tiendas Multimax en su sexto aniversario

Con el objetivo de conmemorar el sexto aniversario y reconocer a sus clientes, la multimarca líder en el país lanzó su “Venta Aniversario”. En este sentido, Multimax tuvo precios especiales nunca antes vistos durante su Semana Aniversario.

Las personas consiguieron promociones únicas en los productos tecnológicos más novedosos del mercado. Tales como audio y TV, línea blanca, decenas de electrodomésticos y muchos más.

A esto se le suma los artículos para el hogar, muebles, lencería, juguetes para consentir a los más pequeños de la casa y cientos de productos. De esta forma, los clientes accedieron a lo mejor para su hogar en un solo lugar.

Nadie se queda por fuera

En la multimarca más grande del país hay variedad de productos para todos los gustos y funcionalidades. Por ejemplo, los amantes de la música y contenido audiovisual pueden conseguir Smart TV y sistemas de audio.

En el caso de las personas que quieran tener el hogar de sus sueños, Multimax lo hace posible con la variedad de refrigeradores, congeladores, lavadoras, secadoras, aires acondicionados que ofrece.

Así pues, la fusión entre los precios inigualables y las promociones únicas junto a la calidad de los productos hicieron que las personas acudieran en masa a las diferentes sedes de Multimax en el país.

Comprometidos con el país

La receptividad que tuvo la Venta Aniversario en las 46 tiendas a escala nacional es una muestra de la preferencia de los venezolanos por la multimarca. Ante esto, Multimax reafirmó su compromiso por seguir trabajando arduamente para ofrecerle lo mejor a los venezolanos.

“Gracias Venezuela, por creer en nosotros e inspirarnos cada día a dar lo mejor. Este aniversario lo queremos celebrar contigo, porque eres una parte fundamental de nuestros logros, y sin ti, nada de esto sería posible. Seguiremos trabajando para llevar la mejor tecnología a todo el país” expresó Nasar Dagga.

Fue en 2019 cuando Multimax abrió su primera sede en Valencia, estado Carabobo. Desde entonces ha ido creciendo y ya cuenta con 46 sucursales en todo el país, repartidas en los estados Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Caracas, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Yaracuy.

Actualmente, Multimax genera más de 6000 empleos directos y alrededor de 4800 indirectos en todo el país. Además, la empresa tiene alianzas con más de 500 marcas nacionales e internacionales que garantizan la excelencia y calidad en sus productos.

Compra sin intereses con Credimax

Uno de los principales atractivos de la empresa para con sus clientes es el programa de compras a crédito Credimax. Con este sistema las personas pueden dar una inicial para llevarse el producto anhelado y terminar pagándolo en cómodas cuotas sin intereses.

Para disfrutar de este beneficio, el cliente debe estar suscrito al programa PriorityMax. Se trata de una afiliación inteligente, ya que con un pago único de 20 dólares al año podrá disfrutar de múltiples beneficios, entre estos el uso de CrediMax cualquier día de la semana.

Los beneficiarios de CrediMax podrán acceder a planes de financiamiento que van desde los 200 dólares hasta los 1000 dólares. Todo dependerá del nivel en el que se encuentren en CrediMax.

El plan de financiamiento CrediMax se divide en siete niveles, cada uno con límites de crédito y modalidades de pago diferenciadas:

Classic ($200) y Bronze ($300): En estos dos primeros niveles se requiere una inicial del 40 % del valor del producto. El monto restante se paga en 6 cuotas quincenales.

($200) y ($300): En estos dos primeros niveles se requiere una inicial del 40 % del valor del producto. El monto restante se paga en 6 cuotas quincenales. Silver ($400): La inicial se reduce al 30 %, y el resto se cancela en 8 cuotas.

($400): La inicial se reduce al 30 %, y el resto se cancela en 8 cuotas. Gold ($500) y VIP ($600): La cuota inicial es del 20 %. El crédito Gold se paga en 8 cuotas, mientras que el VIP se extiende a 10 cuotas.

($500) y ($600): La cuota inicial es del 20 %. El crédito Gold se paga en 8 cuotas, mientras que el VIP se extiende a 10 cuotas. Platinum ($800) y Diamond ($1.000): Ambos exigen una inicial mínima del 10 %. El Platinum permite pagar el resto en 10 cuotas, y el Diamond ofrece el plazo más amplio, con 12 cuotas.

Para enterarse de todas las innovaciones que trae Multimax en el marco de su sexto aniversario, las personas pueden seguir a @multimax en Facebook e Instagram. Asimismo, para conocer todo el catálogo de productos de la multimarca más grande de Venezuela pueden ingresar a www.multimax.com.ve

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube