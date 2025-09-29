Electrodomésticos

PriorityMax y CrediMax: El Sistema de Cuotas sin Intereses de MultiMax

Por 2001online
Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 07:00 pm
Multimax - crédito
Multimax

MultiMax presenta un sistema de compra revolucionario en Venezuela: CrediMax, el método de pagos por cuotas y sin intereses exclusivo para miembros de su club de afiliados, PriorityMax. Este sistema permite a los clientes adquirir productos de las mejores marcas, de forma fácil y cómoda, mientras participan por increíbles premios.

PriorityMax: El Club Exclusivo de Beneficios

PriorityMax es el club de afiliados de MultiMax, con más de 500 mil miembros en el país. Los afiliados obtienen acceso a múltiples ventajas no disponibles para clientes regulares, como descuentos exclusivos, atención preferencial, sorteos mensuales y, lo más importante, el acceso a CrediMax.

"Hemos creado un sistema que brinda soluciones y permite a cada familia venezolana adquirir lo que necesita para mejorar su calidad de vida con las más de 400 marcas nacionales e internacionales que hacen vida en nuestras sucursales", explicó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax.

CrediMax: Compras a Plazos y Sin Intereses

CrediMax es el plan de financiamiento de MultiMax que ofrece un cupo rotatorio para compras con un porcentaje de inicial y el resto a pagar en cuotas quincenales, sin cargos adicionales ni intereses.

Categoría Límite de Crédito Inicial (Mínimo) Cuotas (Máximo)
Classic $200 40% 6 cuotas
Bronze $300 40% 6 cuotas
Silver $400 30% 8 cuotas
Gold $500 20% 8 cuotas
VIP $600 20% 10 cuotas
Platinum $800 10% 10 cuotas
Diamond $1.000 10% 10 cuotas

El cliente inicia en la categoría Classic y, al pagar sus cuotas a tiempo o realizar pronto pago, puede ascender de nivel, aumentando su límite de crédito y obteniendo mejores condiciones de inicial y plazo.

¿Cómo Afiliarse a PriorityMax?

Registrarse en PriorityMax es un proceso sencillo. La afiliación tiene un costo anual de $20 y es personal e intransferible.

Requisitos: Ser mayor de edad, tener correo electrónico y un número de contacto.

Proceso de Registro:

  1. Descarga la app PriorityMax (disponible en Google Play y App Store).

  2. Completa el proceso digital siguiendo las instrucciones.

  3. Visita la tienda MultiMax más cercana para recibir tu credencial y activar todos los privilegios, incluyendo tu cupo CrediMax.

¡La Puntualidad Tiene Premio!

CrediMax premia la puntualidad y el pronto pago con beneficios exclusivos:

  • Sorteos Mensuales de Productos: Al cancelar tus cuotas a tiempo, participas automáticamente por el sorteo mensual de más de 100 productos, incluyendo lavadoras, televisores y combos de electrodomésticos. Se sortean tres premios por tienda y los ganadores se publican los primeros cinco días de cada mes en la cuenta de Instagram @multimax.

  • Sorteo de un Carro 0 KM: Si realizas el pronto pago de tus cuotas Classic antes de los 45 días, obtienes un boleto para el sorteo semestral de un vehículo 0 KM.

Gestiona tus Pagos Fácilmente

El proceso de pago de las cuotas es rápido y seguro, y se puede realizar a través de:

  • La app PriorityMax.

  • El portal oficial prioritymaxve.com.

  • Cualquier tienda física MultiMax a nivel nacional.

Una vez completado el pago, el sistema actualiza la cuenta, habilitando nuevamente el cupo CrediMax para futuras compras.

MultiMax reafirma su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y accesibles en sus 45 tiendas a nivel nacional. Para más información, visita www.multimax.com.ve y sigue sus redes sociales.

