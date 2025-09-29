PriorityMax y CrediMax: El Sistema de Cuotas sin Intereses de MultiMax

MultiMax presenta un sistema de compra revolucionario en Venezuela: CrediMax, el método de pagos por cuotas y sin intereses exclusivo para miembros de su club de afiliados, PriorityMax. Este sistema permite a los clientes adquirir productos de las mejores marcas, de forma fácil y cómoda, mientras participan por increíbles premios.
PriorityMax: El Club Exclusivo de Beneficios
PriorityMax es el club de afiliados de MultiMax, con más de 500 mil miembros en el país. Los afiliados obtienen acceso a múltiples ventajas no disponibles para clientes regulares, como descuentos exclusivos, atención preferencial, sorteos mensuales y, lo más importante, el acceso a CrediMax.
"Hemos creado un sistema que brinda soluciones y permite a cada familia venezolana adquirir lo que necesita para mejorar su calidad de vida con las más de 400 marcas nacionales e internacionales que hacen vida en nuestras sucursales", explicó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax.
CrediMax: Compras a Plazos y Sin Intereses
CrediMax es el plan de financiamiento de MultiMax que ofrece un cupo rotatorio para compras con un porcentaje de inicial y el resto a pagar en cuotas quincenales, sin cargos adicionales ni intereses.
|Categoría
|Límite de Crédito
|Inicial (Mínimo)
|Cuotas (Máximo)
|Classic
|$200
|40%
|6 cuotas
|Bronze
|$300
|40%
|6 cuotas
|Silver
|$400
|30%
|8 cuotas
|Gold
|$500
|20%
|8 cuotas
|VIP
|$600
|20%
|10 cuotas
|Platinum
|$800
|10%
|10 cuotas
|Diamond
|$1.000
|10%
|10 cuotas
El cliente inicia en la categoría Classic y, al pagar sus cuotas a tiempo o realizar pronto pago, puede ascender de nivel, aumentando su límite de crédito y obteniendo mejores condiciones de inicial y plazo.
¿Cómo Afiliarse a PriorityMax?
Registrarse en PriorityMax es un proceso sencillo. La afiliación tiene un costo anual de $20 y es personal e intransferible.
Requisitos: Ser mayor de edad, tener correo electrónico y un número de contacto.
Proceso de Registro:
-
Descarga la app PriorityMax (disponible en Google Play y App Store).
-
Completa el proceso digital siguiendo las instrucciones.
-
Visita la tienda MultiMax más cercana para recibir tu credencial y activar todos los privilegios, incluyendo tu cupo CrediMax.
¡La Puntualidad Tiene Premio!
CrediMax premia la puntualidad y el pronto pago con beneficios exclusivos:
-
Sorteos Mensuales de Productos: Al cancelar tus cuotas a tiempo, participas automáticamente por el sorteo mensual de más de 100 productos, incluyendo lavadoras, televisores y combos de electrodomésticos. Se sortean tres premios por tienda y los ganadores se publican los primeros cinco días de cada mes en la cuenta de Instagram @multimax.
-
Sorteo de un Carro 0 KM: Si realizas el pronto pago de tus cuotas Classic antes de los 45 días, obtienes un boleto para el sorteo semestral de un vehículo 0 KM.
Gestiona tus Pagos Fácilmente
El proceso de pago de las cuotas es rápido y seguro, y se puede realizar a través de:
-
La app PriorityMax.
-
El portal oficial prioritymaxve.com.
-
Cualquier tienda física MultiMax a nivel nacional.
Una vez completado el pago, el sistema actualiza la cuenta, habilitando nuevamente el cupo CrediMax para futuras compras.
MultiMax reafirma su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y accesibles en sus 45 tiendas a nivel nacional. Para más información, visita www.multimax.com.ve y sigue sus redes sociales.
