PriorityMax y CrediMax: El Sistema de Cuotas sin Intereses de MultiMax

Suscríbete a nuestros canales

MultiMax presenta un sistema de compra revolucionario en Venezuela: CrediMax, el método de pagos por cuotas y sin intereses exclusivo para miembros de su club de afiliados, PriorityMax. Este sistema permite a los clientes adquirir productos de las mejores marcas, de forma fácil y cómoda, mientras participan por increíbles premios.

PriorityMax: El Club Exclusivo de Beneficios

PriorityMax es el club de afiliados de MultiMax, con más de 500 mil miembros en el país. Los afiliados obtienen acceso a múltiples ventajas no disponibles para clientes regulares, como descuentos exclusivos, atención preferencial, sorteos mensuales y, lo más importante, el acceso a CrediMax.

"Hemos creado un sistema que brinda soluciones y permite a cada familia venezolana adquirir lo que necesita para mejorar su calidad de vida con las más de 400 marcas nacionales e internacionales que hacen vida en nuestras sucursales", explicó Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de MultiMax.

CrediMax: Compras a Plazos y Sin Intereses

CrediMax es el plan de financiamiento de MultiMax que ofrece un cupo rotatorio para compras con un porcentaje de inicial y el resto a pagar en cuotas quincenales, sin cargos adicionales ni intereses.