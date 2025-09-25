Mercantil Banco Universal muestra Crecimiento en primer semestre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Mercantil C.A., Banco Universal cerró el primer semestre de 2025 con un sólido desempeño financiero, impulsado por el crecimiento en su cartera de créditos y captaciones, y respaldado por una fuerte posición en el sistema financiero privado, según sus estados financieros auditados y el informe de gestión aprobados en su más reciente Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Desempeño Financiero Destacado

El crecimiento fue notable en las principales métricas financieras:

Cartera de Créditos Neta: Experimentó un incremento del 75,1 % respecto a diciembre del año anterior, alcanzando Bs 24.432 millones . Este crecimiento fue promovido principalmente por la cartera dirigida a la atención de sectores productivos y la gestión de créditos empresariales . Mercantil mantiene una participación de mercado del 11,2 % en la cartera de créditos del sistema financiero privado.

Activo Total: Se ubicó en Bs 72.201 millones , lo que representa un aumento del 103,9 % en comparación con diciembre de 2024.

Patrimonio: Al cierre del semestre, el patrimonio de Mercantil alcanzó Bs 15.689 millones , un 123,1 % superior al registrado en diciembre de 2024.

Captaciones del Público y Totales: Las captaciones del público crecieron un 106,7 %, situándose en Bs 48.270 millones. Las captaciones totales llegaron a Bs 48.178 millones, con un crecimiento del 99,1 % respecto a diciembre de 2024. Este resultado posiciona a Mercantil como el tercer banco del sistema financiero privado en este rubro, con una participación del 16,7 %.

Innovación y Experiencia del Cliente

En el marco de la celebración de su año centenario, la entidad financiera mantuvo su enfoque en la innovación tecnológica y la optimización de la experiencia del cliente:

Relanzamiento de Productos: En marzo de 2025, se relanzó la Cuenta Corriente Simplificada , un producto de fácil acceso cuyo único requisito es la cédula de identidad. Al cierre del primer semestre, más de 62.000 personas habían abierto una cuenta de este tipo.

Migración de Tarjetas de Débito: Como parte de la migración a la Tarjeta de Débito Mastercard Mercantil , se reemplazaron más de 650.000 tarjetas . Esta gestión se realizó con un compromiso ecológico, utilizando trípticos y sobres informativos con material 100% reciclado .

Educación Financiera: El banco promovió la formalización de Mi Primera Cuenta a través de 47 charlas en colegios de Caracas, lo que resultó en la apertura de más de 11.000 cuentas para jóvenes.

Canales Digitales y Automatización: El chatbot Mercantil Inteligencia Artificial (MIA) cumplió seis años, registrando más de 1,5 millones de conversaciones , gestionando más de 2,6 millones de operaciones de seguridad y atendiendo más de 48.000 consultas de reclamos . El aplicativo Mercantil Móvil Personas fue optimizado con nuevas funcionalidades y mejoras en seguridad, como la habilitación de la biometría como segundo factor de autenticación (2FA) para simplificar y agilizar operaciones de Tpago a contactos no frecuentes. Al cierre del primer semestre de 2025, la automatización de operaciones permitió totalizar 622 millones de transacciones financieras y no financieras . De estas, el 99,57 % se ejecutó a través de canales electrónicos , reflejando el compromiso de Mercantil con la innovación tecnológica y su solidez institucional.



