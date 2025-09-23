Bancaribe se une a la limpieza de playas en el Día Mundial de las Playas

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado, 20 de septiembre, 69 Voluntarios Bancaribe participaron en la limpieza de las playas Candilejas A, B y C, como parte de una alianza con el Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC) y la Fundación Desarrollo Sustentable de Venezuela.

La jornada, que se celebra en el marco del Día Mundial de las Playas, tiene como objetivo principal sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de proteger los ecosistemas costeros. "Desde hace 18 años, Bancaribe participa en esta iniciativa que promueve la conciencia ambiental. Es una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en el ambiente y asumir un rol activo en su preservación", destacó Elide Silva, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Bancaribe.

Gracias al esfuerzo de los voluntarios, se recolectaron 20 bolsas con 215 kilos de desechos, entre los que se encontraron plásticos, vidrio, colillas de cigarro, un televisor y cauchos. El material fue entregado a MultiRecicla C.A. para su adecuado manejo y reciclaje.

Esta actividad resalta el compromiso de Bancaribe con una banca responsable, que fomenta acciones concretas para el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.

