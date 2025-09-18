Mastercard Impulsa los Pagos con IA para una Nueva Era de Comercio Seguro

Suscríbete a nuestros canales

Mastercard está liderando la transformación del comercio con inteligencia artificial, creando las bases para una experiencia de compra más inteligente y segura. La compañía está impulsando esta visión a través de nuevas herramientas para desarrolladores, servicios de asesoramiento y colaboraciones estratégicas en el ecosistema tecnológico y financiero global.

Construyendo el futuro de las compras con inteligencia artificial

Mastercard está trabajando en asociación con líderes de la industria como Stripe, Google y Antom (de Ant International) para hacer que las transacciones seguras con "agentes de IA" (programas que actúan en nombre de un usuario) sean accesibles y escalables para comerciantes y plataformas a nivel mundial.

A finales de año, todos los tarjetahabientes de Mastercard en Estados Unidos tendrán acceso al programa Mastercard Agent Pay. La expansión global está prevista para poco después. Los clientes de Citi y U.S. Bank con tarjetas Mastercard serán los primeros en experimentar estas compras impulsadas por IA a medida que las soluciones de socios como PayOS comiencen a operar.

Nuevas herramientas para acelerar la implementación

Para ayudar a desarrolladores y empresas a adoptar estas innovaciones rápidamente, Mastercard está lanzando un conjunto de herramientas y servicios:

Kit de herramientas para agentes: Permite a los asistentes de IA acceder a la documentación de las API de Mastercard de forma automatizada, facilitando la integración con plataformas como Claude, Cursor y GitHub Copilot.

Registro de agentes: Una herramienta sencilla para que los desarrolladores identifiquen a sus agentes y accedan a productos y servicios habilitados para IA de Mastercard.

Insight Tokens: Una forma segura para que los agentes accedan y utilicen información autorizada por el usuario, permitiendo experiencias de compra más personalizadas. Esta tecnología ya es utilizada por socios B2B como SAP Concur.

Servicios de consultoría para agentes: Soporte experto para ayudar a bancos, comerciantes y empresas de IA a diseñar e implementar estas soluciones de manera más rápida y eficiente.

Estableciendo los estándares para el futuro de los pagos

Mastercard está aprovechando su experiencia en la definición de estándares globales (como los pagos sin contacto y la tokenización) para guiar cómo deben funcionar los pagos en entornos de IA. En colaboración con la Alianza FIDO y su Grupo de Trabajo de Pagos, Mastercard está desarrollando un estándar de credenciales verificables que confirma los detalles de la transacción (monto, comerciante, etc.), asegurando que ha sido aprobada por el comprador. Esto sienta una base más segura y confiable para los pagos con agentes de IA

Declaraciones de los ejecutivos

"Los pagos impulsados por IA no son solo una tendencia, son una transformación", dijo Craig Vosburg, director de servicios de Mastercard. "Estamos construyendo la infraestructura para una nueva generación de transacciones inteligentes, donde los consumidores y desarrolladores pueden capacitar a los agentes de IA para que actúen en su nombre con confianza y transparencia."

"Estamos trabajando con socios de todo el ecosistema para crear los estándares y herramientas que definirán el comercio con agentes", agregó Jorn Lambert, director de productos de Mastercard. "Estamos comprometidos a permitir un entorno de confianza para que los pagos impulsados por IA se expandan globalmente."

La infraestructura y los estándares de Mastercard están diseñados para respaldar transacciones seguras en el mundo real de hoy y están preparados para escalar a medida que más personas y empresas los adopten.