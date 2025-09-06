Laser Airlines lanza servicios VIP y pase prioritario para vuelos internacionales

La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció dos nuevos servicios exclusivos para sus pasajeros internacionales: el Servicio VIP y el Pase Prioritario. Estas opciones mejoran la experiencia en el aeropuerto, agilizan procesos clave y ofrecen atención preferencial desde el momento del check-in.
“Diseñamos productos que suman valor a cada viaje. Estos servicios están pensados para quienes aprecian el buen trato y desean personalizar su vuelo”, afirmó Eliana Verkooke, directora comercial de Laser Airlines.
Servicio VIP: acceso premium desde el aeropuerto
Disponible para vuelos con origen en Caracas (CCS), Madrid (MAD) y Bogotá (BOG), el Servicio VIP incluye:
-
Chequeo prioritario
-
Abordaje preferencial
-
Acceso al salón VIP del aeropuerto
Este servicio tiene un costo de USD 70 / EUR 70 por trayecto, sin incluir impuestos.
Pase Prioritario: rapidez sin complicaciones
El Pase Prioritario está disponible en todos los aeropuertos internacionales y ofrece:
-
Chequeo prioritario
-
Abordaje preferencial
Su precio es de USD 40 / EUR 40 por trayecto, más impuestos.
¿Cómo adquirir los servicios de Laser?
Ambos beneficios están disponibles exclusivamente para vuelos internacionales y pueden adquirirse a través de:
-
Página web oficial:laserairlines.com
-
Oficinas comerciales
-
Call center
-
Aliados comerciales
Con estas nuevas propuestas, Laser Airlines refuerza su compromiso con la atención personalizada, la eficiencia operativa y los estándares globales de calidad en la industria aérea.
