Laser Airlines lanza servicios VIP y pase prioritario para vuelos internacionales

Por 2001online
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 07:00 pm
La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció dos nuevos servicios exclusivos para sus pasajeros internacionales: el Servicio VIP y el Pase Prioritario. Estas opciones mejoran la experiencia en el aeropuerto, agilizan procesos clave y ofrecen atención preferencial desde el momento del check-in.

“Diseñamos productos que suman valor a cada viaje. Estos servicios están pensados para quienes aprecian el buen trato y desean personalizar su vuelo”, afirmó Eliana Verkooke, directora comercial de Laser Airlines.

Servicio VIP: acceso premium desde el aeropuerto

Disponible para vuelos con origen en Caracas (CCS), Madrid (MAD) y Bogotá (BOG), el Servicio VIP incluye:

  • Chequeo prioritario

  • Abordaje preferencial

  • Acceso al salón VIP del aeropuerto

Este servicio tiene un costo de USD 70 / EUR 70 por trayecto, sin incluir impuestos.

 Pase Prioritario: rapidez sin complicaciones

El Pase Prioritario está disponible en todos los aeropuertos internacionales y ofrece:

  • Chequeo prioritario

  • Abordaje preferencial

Su precio es de USD 40 / EUR 40 por trayecto, más impuestos.

¿Cómo adquirir los servicios de Laser?

Ambos beneficios están disponibles exclusivamente para vuelos internacionales y pueden adquirirse a través de:

  • Página web oficial:laserairlines.com

  • Oficinas comerciales

  • Call center

  • Aliados comerciales

Con estas nuevas propuestas, Laser Airlines refuerza su compromiso con la atención personalizada, la eficiencia operativa y los estándares globales de calidad en la industria aérea.

 

CON INFORMACION DE NOTA DE PRENSA

