Laser Airlines lanza servicios VIP y pase prioritario para vuelos internacionales

La aerolínea venezolana Laser Airlines anunció dos nuevos servicios exclusivos para sus pasajeros internacionales: el Servicio VIP y el Pase Prioritario. Estas opciones mejoran la experiencia en el aeropuerto, agilizan procesos clave y ofrecen atención preferencial desde el momento del check-in.

Servicio VIP: acceso premium desde el aeropuerto

Disponible para vuelos con origen en Caracas (CCS), Madrid (MAD) y Bogotá (BOG), el Servicio VIP incluye:

Chequeo prioritario

Abordaje preferencial

Acceso al salón VIP del aeropuerto

Este servicio tiene un costo de USD 70 / EUR 70 por trayecto, sin incluir impuestos.

Pase Prioritario: rapidez sin complicaciones

El Pase Prioritario está disponible en todos los aeropuertos internacionales y ofrece:

Chequeo prioritario

Abordaje preferencial

Su precio es de USD 40 / EUR 40 por trayecto, más impuestos.

¿Cómo adquirir los servicios de Laser?

Ambos beneficios están disponibles exclusivamente para vuelos internacionales y pueden adquirirse a través de:

Página web oficial:laserairlines.com

Oficinas comerciales

Call center

Aliados comerciales

Con estas nuevas propuestas, Laser Airlines refuerza su compromiso con la atención personalizada, la eficiencia operativa y los estándares globales de calidad en la industria aérea.

