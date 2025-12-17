Clima extremo en California: autoridades emiten alerta por lluvias y nieve durante esta fecha clave

Suscríbete a nuestros canales

Las festividades navideñas en el "Estado Dorado" enfrentan una seria amenaza meteorológica.

El Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió alertas críticas sobre una serie de sistemas de baja presión y ríos atmosféricos que impactarán a California durante la semana de Navidad, elevando el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y bloqueos en las rutas principales.

Riesgos extremos de lluvia e inundaciones en California

Según el último boletín de la NOAA, hay un "alto riesgo" (más del 60 % de probabilidad) de lluvias intensas para la costa de California y el suroeste de Oregón entre el 24 y el 25 de diciembre.

Los meteorólogos advierten que la llegada de un río atmosférico (una franja estrecha de humedad intensa) podría saturar rápidamente los suelos.

El Centro de Extremos Meteorológicos y Hídricos del Oeste (CW3E), ubicado en UC San Diego, está monitoreando de cerca estos sistemas.

Sus modelos sugieren que las áreas al norte de San Francisco experimentarán los impactos más severos al principio, aunque la inestabilidad se moverá hacia el sur del estado durante el día de Navidad.

Las autoridades advierten que las zonas que recientemente sufrieron incendios forestales son especialmente susceptibles a flujos de escombros y deslizamientos de tierra.

Las intensas nevadas en la Sierra de California alertan a los aventureros

Para aquellos que planean cruzar los pasos de montaña, la situación se ve complicada.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) advierte sobre un alto riesgo de nieve pesada en las cordilleras de la Sierra Nevada y Klamath del 24 al 26 de diciembre.

A pesar de que los niveles de nieve han sido inusualmente bajos a principios de mes, este sistema invernal promete acumulaciones significativas en las elevaciones más altas.

Sin embargo, debido a una masa de aire relativamente cálida que acompaña a la tormenta, las nevadas podrían limitarse a áreas por encima de los 7.000 pies, convirtiéndose en lluvia torrencial en las elevaciones medias, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas.

Impacto en los viajes y recomendaciones

Las autoridades de transporte están pidiendo a los viajeros que reconsideren sus planes o que salgan con mucho tiempo de antelación.

Según el NWS en Sacramento, las condiciones de "whiteout" (visibilidad nula por nieve) y las carreteras inundadas podrían causar cierres parciales en rutas clave como la Interestatal 80 y la Interestatal 5.

Consejos de seguridad para disfrutar de la Navidad durante el clima extremo en California

Mantente informado: Revisa constantemente las actualizaciones del NWS y el CPC.

Prepara tu vehículo: Lleva cadenas para nieve, mantas y kits de emergencia si planeas viajar a la montaña.

Evita zonas inundadas: "Date la vuelta, no te ahogues" sigue siendo el lema cuando te encuentres con agua sobre el asfalto.