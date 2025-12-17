Fake News: IVSS desmiente supuesto censo de personas sin cotizaciones

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) desmintió este 16 de diciembre, la información que circula en redes sociales sobre supuestas "Pensiones de Vejez por Vía de Gracia".

"El IVSS NO realiza censo ni elabora data de personas sin cotizaciones, para asignar este tipo de pensión. Este contenido es FALSO. ¡Diga NO a la desinformación!", expresó el IVSS en su cuenta de Instagram.

Por tal motivo, el IVSS hizo algunas recomendaciones a los pensionados:



-Evite compartir información de origen dudoso.



-Verifique todo anuncio con la página oficial, canal y redes oficiales.



-Ignore cualquier trámite que solicite datos personales a través de enlaces no oficiales.

