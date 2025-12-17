Corredor humanitario: la propuesta de José Antonio Kast para los migrantes irregulares en Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso la creación de un "corredor humanitario" destinado a facilitar la devolución de migrantes a sus países de origen.
La propuesta fue anunciada este martes durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, tras su reunión con el presidente argentino, Javier Milei, informó la agencia EFE.
Kast enfatizó la necesidad de una acción coordinada a nivel regional para abordar el impacto de la migración en Chile. También señaló la urgencia de establecer mecanismos que permitan la repatriación de estas personas.
"Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países", declaró el presidente del país austral.
Impacto de la migración en Chile, según Kast
Kast argumentó que la migración ha impactado significativamente el desarrollo de la nación. Explicó que Chile, debido a su "nivel de desarrollo económico importante", se ha convertido en un destino atractivo para quienes huyen de países cuyas economías han colapsado.
El político chileno sostuvo que muchas personas llegan a Chile porque "no tienen destino" en sus países de origen.
Kast proporcionó cifras sobre la población migrante en Chile y el porcentaje que se encuentra en situación no regularizada.
Según sus declaraciones, de los dos millones de migrantes que residen en Chile, "al menos 300.000 están en situación irregular". La propuesta del "corredor humanitario" estaría enfocada en este grupo de personas.
