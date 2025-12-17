Cae falsificador de documentos del Estado en Nueva Esparta: así operó durante 8 años

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturó a un falsificador de documentos en Nueva Esparta.

Los trabajos de campo e investigación dieron con la aprehensión de Jhoan Manuel Rodríguez Figueroa (50), en la calle Miranda, municipio Tubores, Nueva Esparta, acusado de falsificar documentos y trámites fraudulentos de organismos del Estado en materia de salud.

Ocho años delinquiendo con sellos falsos

De acuerdo a la reseña del CICPC difundida en redes sociales, el detenido operaba de manera ilegal desde hace más de ocho años, realizando todo tipo de permisología en materia de salud.

Para cometer los fraudes contaba con sellos y documentos falsos, por lo cual cobraba a sus "clientes", causando perjuicio al patrimonio y la legalidad del Estado, y poniendo en riesgo la fe pública y los procedimientos sanitarios.

Evidencia recolectada en el procedimiento

Fueron colectados 21 sellos con los nombres de diversas instituciones adscritas al ministerio para la Salud (MPPS), varios formatos de certificados de salud y documentos con membretes falsificados de diferentes entes sanitarios del Estado, un CPU, un monitor de computadora y un celular.



El caso fue notificado y puesto a la orden de la Fiscalía 14° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal.

