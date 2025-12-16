Contrabando: desmantelan banda venezolana que vendía embutidos vencidos traídos desde Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Tras una intensa labor de pesquisas, funcionarios adscritos al Servicio de Investigación Penal de la Policía Municipal Angostura del Orinoco desmantelaron una banda que operaba en las inmediaciones del Mercado Municipal Periférico.

El grupo se dedicaba al contrabando de embutidos desde la frontera de Brasil, comercializando productos sin permisos legales y en condiciones que atentaban contra la salud pública de la ciudadanía.

Desmantelan banda venezolana que vendía embutidos vencidos traídos desde Brasil

Según lo revelado por el reporte policial, la investigación, impulsada por diversas denuncias de la comunidad, permitió determinar graves faltas en la cadena de comercialización de estos productos.

Los implicados realizaban el traslado, almacenamiento y venta de la mercancía sin ningún tipo de autorización legal.

De igual modo, no se cumplían las normas mínimas de higiene y conservación.

Del mismo modo, se constató que muchos de los artículos se encontraban con fecha de caducidad vencida, representando un peligro directo para quienes los consumieran.

Durante el operativo de desarticulación, los funcionarios lograron colectar como evidencia diversos paquetes de: Salchichas, calabresas y mortadelas.

