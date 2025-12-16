Jubilados de EEUU: tres países latinoamericanos donde la pensión rinde más

Suscríbete a nuestros canales

La situación económica y los altos costos de atención médica han llevado a muchos jubilados de Estados Unidos a buscar alternativas fuera del país.

Es por esta razón que América Latina se ha convertido en un destino atractivo para quienes desean que su pensión mínima rinda más. Empresas especializadas en mudanzas internacionales y asesoría para expatriados han reportado un notable aumento en consultas de ciudadanos mayores interesados en trasladarse al extranjero.

En este sentido, firmas como Live and Invest Overseas (LIOS) vieron un incremento de hasta 250% en consultas web, según lo anunciado por el medio La Nación.

Kathleen Peddicord, fundadora de LIOS, indicó que estas consultas son prácticas y buscan evaluar los costos de vida y la calidad de servicios en distintos países latinoamericanos.

Panamá

Panamá se destaca como el destino más favorable para jubilados estadounidenses. Los ciudadanos de EEUU pueden residir seis meses sin visa y acceder a beneficios con ingresos mínimos de US$1000 mensuales, provenientes de programas gubernamentales o privados.

Su infraestructura, servicios médicos confiables y buena relación calidad-precio consolidan al país como líder en el índice de International Living para 2026.

Costa Rica

Costa Rica ocupa el tercer lugar en el ranking internacional gracias a su bajo costo de vida, atención médica accesible y facilidades para obtener residencia.

Los ciudadanos estadounidenses y canadienses pueden permanecer hasta 180 días sin visa, aunque la residencia permanente puede tardar entre seis y 18 meses. La combinación de seguridad, clima favorable y servicios confiables atrae a muchos jubilados de EEUU que buscan calidad de vida a precios accesibles.

Foto: Cortesía

México

México se posiciona como un destino estratégico para jubilados por su proximidad con Estados Unidos.

Los extranjeros pueden permanecer hasta 180 días sin visa, disfrutando de un costo de vida más bajo que en su país de origen. La cercanía geográfica facilita viajes y contactos familiares, mientras que la pensión mínima estadounidense permite cubrir gastos básicos y mantener un estilo de vida tranquilo y confortable en territorio mexicano.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube