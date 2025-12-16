Calendario 2026: Estos serán los fines de semana largos en Venezuela

El calendario laboral venezolano de 2026 está marcado por una serie de días feriados nacionales que, al combinarse con un lunes o viernes, se convierten en "fines de semana largos".
Estos son días declarados no laborables de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).
¿Cuáles serán los fines de semana largos en 2026?
- Viernes, 1 de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador.
- Viernes, 24 de julio, fiesta nacional no laborable por el Natalicio de Simón Bolívar.
- Lunes, 12 de octubre, fiesta nacional por el Día de la Resistencia Indígena.
¿Cuándo caerá Navidad y Año Nuevo?
Tanto Nochebuena y Navidad como Nochevieja y Año Nuevo serán fines de semana largos en el calendario de 2026.
- Jueves, 24 de diciembre, Nochebuena.
- Viernes, 25 de diciembre, Navidad.
- Jueves, 31 de diciembre, Nochevieja.
- Viernes, 1 de enero de 2027, Año Nuevo.