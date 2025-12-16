Libres

Calendario 2026: Estos serán los fines de semana largos en Venezuela

El país cuenta con más de 10 días feriados en el calendario laboral

Por Maria Isabel Rangel
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 11:23 am
El calendario laboral venezolano de 2026 está marcado por una serie de días feriados nacionales que, al combinarse con un lunes o viernes, se convierten en "fines de semana largos".

Estos son días declarados no laborables de acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).

¿Cuáles serán los fines de semana largos en 2026?

  • Viernes, 1 de mayo, feriado nacional por el Día del Trabajador.
  • Viernes, 24 de julio, fiesta nacional no laborable por el Natalicio de Simón Bolívar.
  • Lunes, 12 de octubre, fiesta nacional por el Día de la Resistencia Indígena.

¿Cuándo caerá Navidad y Año Nuevo?

Tanto Nochebuena y Navidad como Nochevieja y Año Nuevo serán fines de semana largos en el calendario de 2026.

  • Jueves, 24 de diciembre, Nochebuena.
  • Viernes, 25 de diciembre, Navidad.
  • Jueves, 31 de diciembre, Nochevieja.
  • Viernes, 1 de enero de 2027, Año Nuevo.

