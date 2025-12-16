Operativos INTT: puntos de atención del 16 al 19 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de asegurar una movilidad segura y legal, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció el cronograma de sus operativos especiales que se llevarán a cabo desde este martes 16 hasta el viernes 19 de diciembre de 2025.

Las jornadas de atención ciudadana abarcarán puntos estratégicos en los estados Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Mérida, Sucre, Yaracuy y Zulia, según refiere una NDP.

Operativos INTT: puntos de atención

Martes 16 de diciembre

Bolívar: Puerto Ordaz, en CVG Bauxilum (Zona Industrial, parroquia Unare).

Guárico: Altagracia de Orituco, instalaciones de Inparques (Av. Pellón y Palacios).

Lara: Barquisimeto, Plaza La Justicia (Carrera 18 entre calles 24 y 25).

Mérida: El Vigía, Circuito Judicial Penal (Av. 15, antiguo Terminal de Pasajeros).

Sucre: Cumaná, sector Cariaco, E.B. Simón Bolívar.

Yaracuy: San Felipe, sede de la Alcaldía Boraure (diagonal a Plaza José Antonio Páez).

Zulia: Mene Grande, Comuna Hugo Rafael Chávez Frías (sector Las Delicias).

Miércoles 17 dediciembree

Aragua: Cagua, Intermotors Aragua C.A. / Bera Motorcycles (Av. Intercomunal Turmero).

Lara: Carora, Escuela del caserío de Simiruta (vía Lara-Zulia).

Yaracuy: Chivacoa, Terminal de Chivacoa (Autopista Cimarrón-Andresote).

Viernes 19 dediciembree

Bolívar: San Félix, cancha techada de la Urb. Orinoco (parroquia Cachamay).

Yaracuy: San Felipe, Makro Redvital (Av. Intercomunal, Urb. Fundebel).

El INTT exhorta a los ciudadanos a acudir a estos puntos con todos los recaudos necesarios para agilizar sus solicitudes.

