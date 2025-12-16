Maduro lanza advertencia al presidente electo de Chile: Cuidadito le toca un pelo a un venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast", dijo en su programa de televisión “Con Maduro +”.

"Deje quieto a quien quieto está", insistió Maduro, afirmando que los migrantes tienen "derechos y la constitución chilena se los debe garantizar".

La campaña de Kast se centró en la lucha contra la delincuencia y la migración irregular.

Atención venezolanos

Ante esta situación, Maduro hizo un llamado “con mucho respeto” a los connacionales a regresar al país.

Por lo que anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria.

"Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que quiera regresar tendrá nuestro apoyo", dijo Maduro.