Seguro Social de EEUU envía cheques de $5.108 este miércoles a jubilados con este perfil exacto

La Administración del Seguro Social (SSA) activará este miércoles 17 de diciembre una nueva ronda de distribución de fondos dirigida específicamente a los beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.

Aunque el cheque promedio para los trabajadores retirados se ubica en 2,013 dólares, un segmento exclusivo de la población recibirá el monto máximo legal de $5 108 en un solo depósito.

Este pago, que corresponde al cuarto ciclo del cronograma de 2025, no constituye un bono especial, sino el resultado de una planificación financiera perfecta.

Según La Opinión, esto le permite a ciertos jubilados acceder al tope de beneficios, un logro que resulta importante diferenciar de las asignaciones estándar que reciben las personas con discapacidad o los sobrevivientes.

Calificación

Para calificar a este pago máximo de 5,108 dólares, el beneficiario debe cumplir estrictamente con lo siguiente:

Haber mantenido ingresos altos y constantes durante un periodo mínimo de 35 años.

Haber cotizado impuestos al Seguro Social sobre el salario máximo imponible permitido cada año.

Haber retrasado la solicitud oficial de los beneficios de jubilación hasta cumplir los 70 años.

Consideraciones

La agencia federal aclara que estos depósitos aún no reflejan el Ajuste por Costo de Vida (COLA) del 2.8 % proyectado para 2026, ya que dicho aumento impactará las cuentas bancarias recién en enero.

La mayoría de los 70.4 millones de afiliados al sistema recibirán sus fondos de manera electrónica a través de depósito directo o la tarjeta Direct Express, pues el gobierno eliminó casi en su totalidad el uso de cheques impresos.

Mientras este grupo cobra el miércoles, aquellos que reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o que se jubilaron antes de 1997 deben esperar a sus propios ciclos, ya que sus reglas de pago difieren del calendario regular basado en la fecha de nacimiento.

