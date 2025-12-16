Expulsiones

Duro golpe de la UE a los inmigrantes colombianos: restringe de facto las solicitudes de asilo

Por Indira E. Crespo M.
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 11:55 pm

La Comisión Europea ha dado un paso decisivo que impactará a miles de colombianos que buscan protección internacional en el continente. Tras meses de presión diplomática y advertencias, la UE ha decidido incluir a Colombia en la lista de "países de origen seguros".

El golpe a las solicitudes de asilo

Presión diplomática y advertencias

En la reseña y análisis que realiza El País, se explica que la medida es la culminación de una serie de presiones por parte de varios países europeos (Reino Unido, Alemania y España) ante el aumento de solicitudes de asilo, muchas de las cuales no cumplían con los requisitos de la Convención de Ginebra.

  • Advertencias colombianas: El propio Gobierno colombiano intentó disuadir a sus nacionales de solicitar asilo, advirtiendo que "este no es un trámite migratorio", buscando contener cifras para mantener la exención del visado Schengen.

  • El precedente del Reino Unido: Londres ya había reinstaurado el requisito de visado a viajeros colombianos después de un notable aumento en las peticiones de asilo.

  • Argumento de la UE: La Comisión justificó su decisión señalando que la tasa de reconocimiento de asilo para colombianos fue de apenas el 5% en 2024, lo que sugiere que la mayoría no cumple con los criterios de protección reservados a perseguidos políticos o refugiados de guerra.

¿Qué significa la decisión?

Aunque la UE reconoce la delicada situación de seguridad para líderes sociales y habitantes de zonas rurales en Colombia, sostiene que "la población no se enfrenta a persecución ni a un riesgo real de sufrir daños graves" que justifiquen el asilo.

En la práctica, la decisión busca acortar los plazos de examen de las solicitudes y acelerar las expulsiones de aquellos a quienes se les deniegue la protección.

