Prometían $1.000 y un vuelo gratis: ¿Qué pasó con el bono del DHS?

El testimonio de una madre colombiana volvió a poner bajo la lupa el programa de autodeportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, promocionado como una salida voluntaria con incentivos económicos para inmigrantes sin estatus legal.

Yarlidis Goez asegura que cumplió cada paso exigido por la aplicación CBP Home para abandonar el país junto a sus cuatro hijos, pero afirma que nunca recibió el bono de 1.000 dólares prometido y que tampoco fue advertida de una sanción migratoria que le impide regresar durante diez años.

Goez, ciudadana colombiana, decidió acogerse al programa el 2 de diciembre, convencida de que se trataba de una alternativa ordenada y sin consecuencias punitivas.

Según su relato, registró su intención de salida en la plataforma, acudió a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y abordó un vuelo desde Tucson, Arizona, hacia Colombia junto a sus hijos. El proceso, asegura, se desarrolló tal como indicaban las instrucciones oficiales.

Reclamo por el bono y sanción migratoria

La sorpresa llegó tras aterrizar en Colombia. La madre afirma que no recibió el incentivo económico de US$1.000, un apoyo que considera clave para estabilizar a su familia tras el retorno.

En entrevista con Telemundo, expresó que confió en la palabra de las autoridades y que el dinero le permitiría cubrir necesidades básicas, continuar tratamientos médicos y alquilar una vivienda adecuada para sus hijos.

Además, Goez sostiene que solo al momento de su salida fue informada de una penalidad migratoria de diez años que le prohíbe reingresar a Estados Unidos.

La mujer asegura que desconocía por completo esa consecuencia y que, al aplicar al programa, le indicaron que no existiría castigo migratorio.

Tras su regreso, intentó comunicarse con las autoridades a través de los mismos correos y canales utilizados durante el trámite, sin obtener respuesta. Tampoco encontró actualizaciones en la aplicación CBP Home que confirmen el estado del pago pendiente.

Qué promete el programa del DHS

Según información oficial, el DHS presenta CBP Home como una vía rápida y sin detención para que inmigrantes en situación irregular regresen a sus países.

El programa promete vuelos gratuitos, un bono de $1.000, apoyo logístico y la posibilidad de coordinar la fecha de salida. La agencia afirma que quienes se registran no son prioridad para detención mientras se procesa su partida.

El DHS indicó recientemente que más de 1,9 millones de personas habrían salido voluntariamente del país desde enero de 2025 mediante este mecanismo, como parte de una estrategia migratoria más amplia que también incluye operativos del ICE y deportaciones formales.

