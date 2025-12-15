Visa de turista en EEUU: Agentes fronterizos retienen a viajeros que incumplen este nuevo requisito oculto

Suscríbete a nuestros canales

Turistas que arriban a aeropuertos principales de EEUU, como el de Los Ángeles, reportan un endurecimiento notable en los filtros de seguridad.

Los agentes ahora exigen con rigor la dirección exacta de hospedaje y la demostración física del boleto de regreso.

Viajeros frecuentes, como la familia García procedente de México, describen momentos de tensión frente a los oficiales, quienes solicitan información detallada que antes pasaban por alto.

Según reporta La Opinión, esta situación genera nerviosismo incluso en aquellos con documentación en regla.

Cuidado al extremo

Esta atmósfera de cautela obliga a los visitantes a extremar precauciones en la calle y portar sus pasaportes por temor a las autoridades migratorias.

Esto es una situación que contrasta con la experiencia de personas mayores que, aunque reciben asistencia, también enfrentan la barrera del idioma y la postura intimidante de los oficiales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) busca elevar estos estándares mediante una propuesta que ampliaría la vigilancia digital hacia los ciudadanos de los 42 países del Programa de Exención de Visa.

Medida

La medida plantea el requisito obligatorio de entregar el historial de redes sociales de los últimos cinco años y datos biográficos de la última década, incluyendo correos electrónicos y números telefónicos.

Este cambio representa un punto importante en la política de seguridad nacional, pues las autoridades pretenden analizar metadatos y huellas digitales antes de permitir el ingreso.

Este es un protocolo que ya afecta a solicitantes de visa tradicional y que ahora promete complicar el acceso a millones de viajeros de negocios y turismo.



