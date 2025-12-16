Reconocida estilista alerta el error que mujeres de 60 cometen al secarse el pelo: se vuelve fino y sin brillo

Suscríbete a nuestros canales

Secarse el pelo es una rutina diaria que muchas personas realizan sin pensar demasiado, pero la manera en que lo hacemos puede influir notablemente en la salud y apariencia de la melena.

Con el paso de los años, el cabello cambia: se vuelve más delicado, pierde densidad e hidratación, y por tanto requiere cuidados más específicos. Aunque usar el secador puede ser conveniente para estilizar y acelerar el secado tras la ducha, hay gestos y hábitos que, si no se corrigen, terminan dañando la fibra capilar.

Expertos en belleza y estilistas han señalado estos errores frecuentes y cómo evitarlos para mantener el cabello sano, brillante y con movimiento natural.

Foto: Freepik

Error al secarse el cabello

Según la peluquera Rosi Fernández, estilista y directora del Salón Ananda Ferdi en Madrid, uno de los fallos más habituales entre las mujeres mayores de 60 años al secarse el pelo es acercar demasiado el secador y aplicar calor excesivo directamente sobre la fibra capilar. Este gesto, común en muchas rutinas de cuidado diario, puede resecar el cabello, acentuar su fragilidad natural y hacer que pierda brillo y elasticidad.

Fernández explica que con la edad el cabello tiende a volverse más fino y pierde parte de su capacidad para retener hidratación, lo que lo hace más susceptible a la rotura y al encrespamiento si se expone a temperaturas muy altas desde muy cerca. Por ello, aplicar calor directo con el secador sin tomar precauciones puede acelerar el daño capilar y dar lugar a puntas abiertas, aspecto apagado y falta de movimiento en la melena.

Otro error frecuente, según la experta, es olvidarse del protector térmico antes de secar el pelo. Estos productos, aplicados de forma uniforme antes del uso de herramientas de calor, crean una barrera protectora en la fibra capilar que ayuda a preservar la hidratación y evitar daños.

Para secar el cabello de forma más saludable, Fernández recomienda tres claves esenciales:

Temperatura media: usar una potencia intermedia en lugar del calor máximo para reducir la agresión sobre el cabello. Distancia adecuada: mantener el secador a unos 15-20 centímetros del pelo y moverlo constantemente para evitar concentrar el calor en un solo punto. Preparar el cabello: antes de encender el secador, retirar el exceso de humedad con una toalla o dejar que el pelo se seque ligeramente al aire, lo que reduce el tiempo de exposición al calor.

Finalmente, la estilista subraya la importancia de incorporar también productos nutritivos como sérums, aceites ligeros o tratamientos con proteínas que ayuden a reforzar la fibra capilar y aportar brillo sin apelmazar tras el secado.

