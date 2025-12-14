Cuerpo sano en Navidad: reconocida nutricionista revela cómo comer durante las fiestas

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo humano necesita unas 2 mil calorías al día para estar en funcionamiento de manera sana. En las fiestas solemos abusar de la ingesta de calorías, lo que puede ocasionar un desequilibrio en nuestro peso.

El tradicional plato navideño contiene 2.400 calorías aproximadas, por lo que está por encima del requerimiento diario que el cuerpo necesita. Eso sin sumarle las bebidas y dulces con los que solemos acompañar las hallacas, pernil, ensalada de gallina y pan de jamón.

La nutricionista Roymar Narváez sugiere que a la hora de cocinar no se realicen los bollos y las hallacas de un tamaño mayor a nuestra palma de la mano. Usar carne magra y eliminar toda la grasa posible, de esa manera no se consumirán calorías en exceso.

Otra de las recomendaciones de la nutricionista para las comidas de Navidad y Año Nuevo es no saltarse ninguna comida del día. Y las hechas durante el día, hacerlas un poco más ligeras de lo habitual, de esa forma se compensará todo lo que se consumirá durante la cena.

Foto: Freepik

Cuerpo sano

Bebidas

Siempre, a la hora de pensar en calorías ingeridas, nos enfocamos en la comida, dejando a un lado las bebidas que consumimos durante las celebraciones. Siendo ellas grandes portadoras de calorías y ningún nutriente para el organismo, lo que luego se convertirá en grasas.

Narváez indica que las que tienen menor cantidad de calorías, son el vino y la cerveza. “El problema está en la cantidad que se vaya a ingerir, que debería ser de uno a dos tragos”. Limitar esas bebidas a los brindis del 24 y 31 de diciembre, y no se deben mezclar con otros ingredientes, porque aumenta su carga calórica.

Ejercicio

Otra forma de mantenerse en forma y no perder la línea, es hacer ejercicio. Ronald Hernández, personal trainer, recomienda ejercitarse entre 3 a 5 días a la semana.

“Todo exceso calórico genera un aumento de grasa corporal, por eso, lo recomendable es hacer algún tipo de ejercicio, yoga, caminar, andar en bicicleta, subir la montaña, trotar o ir al gimnasio. Lo importante es tener actividades físicas que combatan el aumento de peso y de grasa corporal, para lo cual es prudente una frecuencia de 3 a 5 días a la semana. Altérnalo con descanso de dos días porque el sobre entrenamiento también es perjudicial”, acotó.

