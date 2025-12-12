Sociedad de Escoliosis de EE. UU.: así se puede dar apoyo físico y mental a quienes padecen esta condición

Suscríbete a nuestros canales

La escoliosis es más que una simple curvatura de la espalda: puede tener un impacto profundo en la salud física y emocional de quien la padece. A menudo pasa desapercibida hasta que el propio cuerpo reclama atención, y muchas personas no encuentran un espacio donde recibir orientación clara.

Recientemente, un nuevo proyecto ha surgido con el objetivo de apoyar a quienes viven con esta condición, ofreciendo información, acompañamiento y comunidad a partir de un enfoque distinto.

Foto: Freepik

Apoyo y orientación para quienes conviven con escoliosis

En un artículo reciente se destaca la labor de Espilates, un estudio fundado por una instructora especializada en escoliosis, quien vio la necesidad de crear un espacio más allá de las clases habituales de pilates.

Espilates ha lanzado The Scoliosis Society, una comunidad pensada para personas con escoliosis que buscan apoyo real, tanto físico como emocional, y una guía confiable ante un diagnóstico que muchas veces resulta confuso.

A través de este proyecto, cada persona recibe una evaluación individualizada que tiene en cuenta la curvatura, la rotación de las vértebras, el historial médico y sus necesidades particulares.

Si el pilates clínico resulta adecuado, se incorpora al plan; si no, se le orienta hacia los profesionales que mejor pueden ayudarle. “No soy médica ni pretendo serlo. Si tengo que derivar, lo hago”, señala la fundadora.

Además del ejercicio, Espilates ofrece charlas informativas, sesiones educativas y encuentros grupales donde se explican diferentes opciones de tratamiento, avances recientes y cómo sobrellevar los efectos emocionales de vivir con escoliosis. Esto resulta especialmente importante en adolescentes, quienes pueden enfrentar inseguridades, cambios de autoimagen y miedo al futuro.

La filosofía del proyecto se basa en la honestidad, la personalización y la empatía. No se trata de llenar clases por llenar, sino de acompañar de forma realista y responsable, ofreciendo un entorno donde quienes conviven con escoliosis puedan sentirse comprendidos, escuchados y apoyados.

Este enfoque representa un paso hacia la normalización del diálogo sobre la escoliosis y hacia la creación de redes de apoyo donde la información, el acompañamiento y el bienestar integral sean el centro.

