Guía completa para preparar unas exquisitas galletas a base de mango

El mango previene enfermedades cardiovasculares, mejora el sistema digestivo y optimiza la salud visual, ya que, es una fruta que contiene vitamina A, C, ácido fólico, cobre, magnesio y hierro, según la información reseñada por Tua Saude.

En ese sentido, existen opciones de recetas a base de mango, las galletas de la referida fruta son ideales para merendar.

Paso a paso para hacer galletas de mango

Ingredientes

500 g de harina de avena.

15 mangos picados y sin concha.

5 huevos.

3 cucharadas de miel.

100 ml de leche de almendras.

1 cucharadita de polvo para hornear.

250 g de margarina sin sal.

Preparación

Vierte la harina de avena, huevos, leche y margarina en un recipiente. Bate durante tres minutos.

Agrega los trozos de mango, huevos y miel a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

Añade el polvo para hornear a la mezcla y bate durante cinco minutos.

Deja reposar la masa por 10 minutos.

Divide la masa en porciones pequeñas y dale forma circular a cada una.

Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno por 20 minutos a 180º F.

Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.

En definitiva, las galletas de mango son ideales para repartir en celebraciones, puesto que, con pocos ingredientes la persona obtendrá abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

