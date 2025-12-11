Guía completa para preparar unas exquisitas galletas a base de mango

El mango previene enfermedades cardiovasculares, mejora el sistema digestivo y optimiza la salud visual, ya que, es una fruta que contiene vitamina A, C, ácido fólico, cobre, magnesio y hierro, según la información reseñada por Tua Saude.
En ese sentido, existen opciones de recetas a base de mango, las galletas de la referida fruta son ideales para merendar.
Paso a paso para hacer galletas de mango
Ingredientes
500 g de harina de avena.
15 mangos picados y sin concha.
5 huevos.
3 cucharadas de miel.
100 ml de leche de almendras.
1 cucharadita de polvo para hornear.
250 g de margarina sin sal.
Preparación
Vierte la harina de avena, huevos, leche y margarina en un recipiente. Bate durante tres minutos.
Agrega los trozos de mango, huevos y miel a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.
Añade el polvo para hornear a la mezcla y bate durante cinco minutos.
Deja reposar la masa por 10 minutos.
Divide la masa en porciones pequeñas y dale forma circular a cada una.
Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno por 20 minutos a 180º F.
Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.
En definitiva, las galletas de mango son ideales para repartir en celebraciones, puesto que, con pocos ingredientes la persona obtendrá abundantes resultados.
