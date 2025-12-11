Fórmula casera: hidrata y ayuda a crecer el cabello fortalecido

Suscríbete a nuestros canales

Nada más saludable que un cabello hidratado, pues luce suave, brillante, sedoso y con movimiento; y esto es gracias a que las hebras son flexibles, se desenredan fácil, está libre de fizz, no se quiebra con facilidad y mantiene su forma sin esponjarse, y refleja luz de manera natural.

Para conseguirlo es esencial mantener una rutina de higiene que incluya lavado con agua tibia o fría usar champú sin sulfatos, acondicionador y mascarillas semanales, preferiblemente como aceites naturales o ácido hialurónico.

De igual manera, es clave minimizar el uso de herramientas de calor, aplicar protector capilar para proteger del sol y el viento. Todo ello ayuda a nutrir profundamente el pelo y sellar la humedad, según refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo hidratar el cabello?

Los infalibles para mantener el pelo hidratado y saludable son las mascarillas, acondicionadores y aceites que ayuden a reparar y nutrir la fibra capilar.

La recomendación de los expertos es aplicar mascarillas dos o tres veces por semana, todo va a depender de la sequedad del pelo; ya que, tanto de productos específicos de venta comercial, como los remedios caseros, sellan la fibra capilar con aceites protectores y proporcionan hidratación y nutrición.

La manera de lavarlo también es importante, pues para evitar que el pelo se reseque, no lo laves a diario, porque elimina la película grasa que lo protege, ni uses agua muy caliente. Finalmente, termina el lavado con agua fría para cerrar las cutículas.

Además, opta siempre por productos con contenido de siliconas y ph neutro, ya que son mejores para hidratar el pelo.

En casa

La alimentación también juega un papel importante en la hidratación capilar, y esto se debe a que el contenido de vitaminas y minerales que se obtienen de los alimentos, favorecen la salud capilar.

Estos alimentos también se pueden utilizar para elaborar mascarillas caseras que ayudan a hidratar y crecer el cabello fortalecido.

Para preparar tu tratamiento de hidratación coloca en un bol dos cucharadas de la mascarilla de su preferencia, un huevo y una cucharada de aceite de oliva, mezclar todo muy bien y luego aplicar en el cabello limpio y deja actuar durante 30 minutos, y al transcurrir el tiempo, enjuaga con abundante agua y seca como de costumbre. Este tratamiento casero aporta brillo, suavidad e hidratación, y además, estimula el crecimiento y fortalece la hebra capilar.

