Suscríbete a nuestros canales

Todos en algún momento hemos coincidido con alguien que huele a viejo. Ese olor característico, sobre todo, en las personas mayores “es el resultado de cambios hormonales y bioquímicos en el cuerpo, como el aumento en la producción de lípidos en la piel y la aparición de la molécula 2-normal, relacionada con el envejecimiento.

En tal sentido, la afirmación de que el 90% de las personas tienen olor a viejo es una exageración, porque, aunque el “olor a viejo” es un fenómeno real causado por la molécula 2-normal, refiere la Inteligencia Artificial, esto generalmente se presenta a partir de los 40 años.

¿Por qué una persona huele a viejo?

Este olor, según la ciencia, es un fenómeno que no está vinculado a la falta de higiene, sino a procesos naturales del cuerpo, aunque puede ser más notable a medida que el cuerpo pierde antioxidantes y las glándulas sudoríparas cambian con los años, afectando a una gran parte de la población mayor.

En otras palabras, con el envejecimiento, la falta de colágeno de la piel aplasta y reduce la actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas, y se suma la menor capacidad de producción de antioxidantes por las células cutáneas, desencadenando un aumento de reacciones de oxidación, dando lugar al olor “a persona mayor”, que los japoneses llaman kareishu, refiere la BBC.

Según los expertos, “este olor se debe a la degradación de los ácidos grasos omega 7, instaurados, presentes en la piel, que normalmente protegen contra la oxidación. Cuando estos se deterioran con la edad, los ácidos grasos se oxidan con mayor facilidad, produciendo nonemal”, la sustancia responsable de ese aroma característico de la vejez, comparte el sitio Infobae.

Freepik

¿Puede evitarse?

El olor a la vejez no puede eliminarse fácilmente ni se puede ocultar con perfume, éste simplemente lo recubre, dándole una especie de olor a humedad, explica Leslie Kenny, fundadora de Oxford Healthspan y experta en longevidad. Quien además indica que tampoco basta con mejorar la higiene, porque “no se puede eliminar lavando con más frecuencia porque las células no se renuevan lo suficientemente rápido y las grasas en ellas no son tan fáciles de descomponer, por lo que el olor seguirá ahí”.

No obstante, la clave para prevenir este olor es con un abordaje desde el interior del organismo, señala Kenny “Hay que deshacerse de él de adentro hacia afuera”. Para ello, es esencial mantener una alimentación adecuada, y la experta destaca el valor de una dieta rica en hongos como una estrategia eficaz para prevenir el mal olor de la piel en edades avanzadas.

Por otra parte, aunque tal como señalamos, no es un tema de higiene, una manera de conseguir mejorar el olor corporal es prestando más atención al aseo. Científicos han identificado las zonas claves que se deben limpiar: lavar los pies a diario y cambiarse las medias, lavar bien las axilas, la nuca y detrás de las orejas. También se deben usar un hisopo de algodón suave para limpiar el ombligo y una esponja suave con jabón antioxidante para frotar todo el cuerpo con cierta periodicidad y así conseguir mejorar el olor corporal.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube