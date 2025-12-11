Horóscopo del 11 de diciembre: Piensa mejor antes de actuar impulsivamente

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón está pasando por tu signo astrológico y eso ayuda a reflexionar, calmarse y relajarse. La idea es desarrollar una persona que vea sus errores y mejore en todos los aspectos para que la situación pueda ser más positiva en un futuro. Es momento de reflexionar y analizar, ver los resultados que tienes y poder determinar si estás por buen camino.

TAURO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos, el último mes fue muy bueno. Ahora el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarse para lograr resultados excelentes.

GÉMINIS: Llegó el momento de analizar lo que estás haciendo con tu vida en estos instantes. Deberías chequear si lo que estás haciendo es lo correcto y te lleva directo a tu meta. Si no es así, estás perdiendo el tiempo y todavía puedes rectificar. Tienes una oposición negativa con Marte que te hace errar en tus acciones. Siempre es bueno hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tenga. Dios te bendiga.

CÁNCER: Tienes un trígono positivo con Mercurio y esto te hace muy bien para agilizar todos tus procesos que estaban estancados. La vida empieza a mejorar para ti y comienzas a sentir qué es más fácil el camino. Por lo tanto, esto es producto del tiempo de trabajo que has venido consolidando en el pasado y ahora se te permite la liberación para que logres tus metas de manera positiva. Estás en un proceso de gran apertura.

LEO: En estos momentos tiene una cuadratura negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Debes verificar tus acciones. Cálmate, relájate y avanza en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

VIRGO: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

LIBRA: La Luna está activa hoy en tu signo astrológico y ahora eres el protagonista principal del zodiaco. Esta noche es una de las mejores para conectarse con el Universos y sus poderosas energías. Debes realizar una cena especial para disfrutar y dar gracias a Dios por todo lo bueno. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser, luego por los demás seres queridos.

ESCORPIO: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder e imponerte frente a los demás para lograr un mejor nivel para tu familia.

SAGITARIO: La poderosa Luna está activa en el día de hoy. Te está haciendo una cuadratura negativa y puede destrozar tu relación amorosa. Seguramente en los próximos días vivirás momentos muy difíciles y tendrás que afrontar la situación de la manera más honesta posible. No te justifiques y busca resolver de la forma menos traumática para todos.

CAPRICORNIO: La sombra no es enemiga, es maestra. Lilith hoy te hace un sextil positivo brindándote una oportunidad impresionantemente de ver tu lado negativo y tus emociones más intensas a nivel sombrío. Estás en un momento donde puedes rectificar algunas emociones y modificar tus comportamientos de una manera más efectiva. Puedes ver tu reflejo en el espejo y decidir si quieres esa imagen o estás dispuesto a ver otra imagen. Lilith te ofrece abrir un portal para explorar tu sombra con honestidad y coraje.

ACUARIO: Es importante conectarte con la energía poderosa de Plutón. Esa fuerza está pasando por tu signo astrológico desde hace ya un tiempo y cada día que pasa avanzas en este planeta con alegría. Eres un gran maestro espiritual con mucha sabiduría por haber pasado tantas experiencias enriquecedoras durante estos últimos tiempos. Es el momento de dar gracias a Dios por recibir tanta ayuda en momentos difíciles.

PISCIS: Hay que cuidar la salud en estos días. Recuerda, tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que ya aprendiste la lección y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora estás dispuesto a generar felicidad en tu vida. Se aprende por las buenas o por las malas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin