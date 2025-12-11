Yoga en silla: posturas para aliviar la tensión en casa sin levantarte

Suscríbete a nuestros canales

El ritmo de vida actual muchas veces nos obliga a permanecer sentados durante largas horas, lo que puede generar rigidez muscular, molestias en la espalda o tensión acumulada. En ese contexto, resulta especialmente valioso encontrar ejercicios de bajo impacto que podamos incorporar fácilmente a nuestra rutina.

Una práctica cada vez más popular es el yoga en silla: una modalidad accesible, que no exige un gran espacio ni equipamiento especial, pero sí puede aportar grandes beneficios al cuerpo y la mente.

Foto: Freepik

Posturas de yoga en silla

El yoga es mucho más que una serie de posturas físicas: combina movimiento, respiración y conciencia corporal, ayudando a mejorar la postura, flexibilizar los músculos, aliviar tensiones y fomentar la calma interior. Cuando no puedes usar una esterilla o simplemente quieres hacer algo rápido en casa u oficina, estas tres posturas sobre una silla se vuelven ideales.

Águila

Siéntate con la espalda recta, ambos pies apoyados en el suelo. Cruza una pierna sobre la otra de modo que el tobillo se apoye sobre la pantorrilla opuesta. Extiende los brazos al frente, paralelos al suelo, y cruza los codos; si tu flexibilidad lo permite, entrelaza las palmas. Mantén los hombros relajados y respira con conciencia.

Con esta postura se estiran piernas, caderas, hombros y la parte superior de la espalda; ayuda a mejorar la circulación, reducir la tensión acumulada y favorecer una sensación de relajación profunda.

Ángulo lateral extendido

Siéntate en el borde de la silla, con ambos pies en el suelo y la espalda bien recta. Separa las piernas un poco para tener estabilidad. Apoya una mano en la silla, en la pierna o en el suelo y eleva el brazo opuesto hacia el techo, girando suavemente el torso y expandiendo el pecho. Mira hacia la mano levantada, mantén la columna alargada y respira profundamente.

Esta postura estira los costados del tronco, la columna y los hombros, aliviando la tensión, especialmente en quienes pasan muchas horas sentados. También mejora la movilidad lateral, estimula la circulación y ayuda a conectar cuerpo y respiración.

Media torsión

Mantén la espalda erguida, los hombros relajados y el pecho abierto. Gira el torso a un lado apoyando la mano correspondiente en el respaldo de la silla; la otra mano puede descansar sobre el muslo contrario. Mantén la cabeza alineada con la columna y mira en la dirección del giro. Realiza inhalaciones profundas, alargando la columna, y exhalaciones más profundas para intensificar la torsión sin forzar.

Esta postura ayuda a mejorar la flexibilidad de la columna, alivia la tensión en hombros, cuello y espalda media, y estimula una mejor digestión al masajear suavemente los órganos internos. Además promueve una respiración consciente, favoreciendo la relajación y reduciendo el estrés.

