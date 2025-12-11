Este es el batido más poderoso para aumentar masa muscular: así debes consumirlo para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales constantemente también generan pérdida de masa muscular prolongada, según la información reseñada por Medline plus.

Sin embargo, la inactividad física es una de las causas más comunes por la cual la persona desarrolla pérdida de masa muscular, ya que, los músculos se atrofian, al tiempo que comúnmente la persona suele aumentar de peso y de no ser tratado a tiempo con los métodos adecuados puede ser perjudicial para el organismo en general.

Actualmente, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para aumentar masa muscular, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el batido a base de cambur es ideal para lograr lo antes mencionado, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene dicha fruta.

¿Cómo debes preparar el batido?

Ingredientes

2 cambures.

50 gramos de avena.

25 ml de leche de almendras.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte los cambures sin concha en la licuadora, agrega la miel y leche, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Añade la avena y mezcla todos los ingredientes hasta que se unan en su totalidad.

Vierte el líquido en un recipiente de vidrio y consérvalo en la nevera.

Así debes consumir el batido

Lo más recomendable es que la persona consuma un vaso de batido de cambur en una ayuna durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el organismo.

A su vez, es propicio acotar que si la persona tiene una pérdida de masa muscular de manera radical lo más idóneo es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, si la persona desea aumentar masa muscular fácil y rápido también debe implementar una rutina de ejercicios de alto impacto que combine con el estilo alimenticio que tenga en ese momento.

Foto cortesía de: freepik

