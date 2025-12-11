Delicioso panqué navideño sin gluten: paso a paso para una elaboración rápida, sencilla y a bajo costo

Si buscas un postre sencillo, sabroso y más saludable para estas fiestas o cualquier ocasión especial, este panqué de almendra y naranja sin gluten es una opción perfecta. Tiene un delicioso aroma cítrico, textura húmeda y suave, y además es ideal para quienes evitan el gluten o prefieren versiones más ligeras de los clásicos bizcochos.
Panqué navideño
Ingredientes para 10 porciones
2 tazas de harina de almendra
¼ taza de fécula de maíz
1 cucharadita de polvo para hornear (sin gluten)
Una pizca de sal
4 huevos grandes
⅔ taza de azúcar de coco o endulzante
½ taza de aceite vegetal
⅓ taza de yogur natural
Ralladura fina de 2 naranjas
⅓ taza de jugo de naranja natural
1 cucharadita de esencia de vainilla
Rodajas finas de naranja, almendras fileteadas y/o azúcar glass (opcional para decorar)
Preparación
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Engrasa un molde de 22 × 10 cm.
- En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla uniforme, aireada y un poco más clara.
- Agrega el aceite y el yogur, mezcla bien.
- Incorpora la ralladura de naranja, el jugo y la vainilla. Mezcla hasta que todo esté bien integrado.
- En otro recipiente, combina la harina de almendra, la maicena, el polvo para hornear y la sal.
- Incorpora esos ingredientes secos a la mezcla húmeda en dos tandas, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea y un poco espesa. Trata de no batir en exceso.
- Vierte la masa en el molde preparado. Si lo deseas, coloca encima rodajas de naranja y algunas almendras fileteadas para decorar.
- Hornea durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro este salga limpio.
- Deja reposar el panqué en el molde unos 10 minutos.
- Desmóldalo y colócalo sobre una rejilla para que se enfríe completamente.
- Si quieres, puedes espolvorear azúcar glass o preparar un glaseado suave de naranja para decorar antes de servir.
¡Buen provecho!
