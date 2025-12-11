Delicioso panqué navideño sin gluten: paso a paso para una elaboración rápida, sencilla y a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

Si buscas un postre sencillo, sabroso y más saludable para estas fiestas o cualquier ocasión especial, este panqué de almendra y naranja sin gluten es una opción perfecta. Tiene un delicioso aroma cítrico, textura húmeda y suave, y además es ideal para quienes evitan el gluten o prefieren versiones más ligeras de los clásicos bizcochos.

Panqué navideño

Ingredientes para 10 porciones

2 tazas de harina de almendra

¼ taza de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo para hornear (sin gluten)

Una pizca de sal

4 huevos grandes

⅔ taza de azúcar de coco o endulzante

½ taza de aceite vegetal

⅓ taza de yogur natural

Ralladura fina de 2 naranjas

⅓ taza de jugo de naranja natural

1 cucharadita de esencia de vainilla

Rodajas finas de naranja, almendras fileteadas y/o azúcar glass (opcional para decorar)

Foto: Freepik

Preparación

- Precalienta el horno a 180 °C.

- Engrasa un molde de 22 × 10 cm.

- En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla uniforme, aireada y un poco más clara.

- Agrega el aceite y el yogur, mezcla bien.

- Incorpora la ralladura de naranja, el jugo y la vainilla. Mezcla hasta que todo esté bien integrado.

- En otro recipiente, combina la harina de almendra, la maicena, el polvo para hornear y la sal.

- Incorpora esos ingredientes secos a la mezcla húmeda en dos tandas, mezclando suavemente hasta obtener una masa homogénea y un poco espesa. Trata de no batir en exceso.

- Vierte la masa en el molde preparado. Si lo deseas, coloca encima rodajas de naranja y algunas almendras fileteadas para decorar.

- Hornea durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro este salga limpio.

- Deja reposar el panqué en el molde unos 10 minutos.

- Desmóldalo y colócalo sobre una rejilla para que se enfríe completamente.

- Si quieres, puedes espolvorear azúcar glass o preparar un glaseado suave de naranja para decorar antes de servir.

¡Buen provecho!

