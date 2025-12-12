Horóscopo del 12 de diciembre: La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

TAURO: En estos momentos tiene una oposición negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Debes verificar tus acciones. Cálmate, relájate y avanza en otro sentido. Por favor ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.

GÉMINIS: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantenerte colmado de alegría. En este mes tan especial, busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Siegue adelante y goza para crear días especiales e inolvidables.

CÁNCER: En la vida siempre es importante ver nuestros errores. Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo te brinda esa alternativa positiva de poder ver en tu interior y saber mejor qué es lo que debes cambiar para lograr ser un mejor ser humano más espiritual y positivo.

LEO: Estás bajo la influencia positiva de un sextil lo que eleva tu estado anímico y te mantiene en una vibración muy favorable. La Luna te sonríe y te ofrece la oportunidad de alcanzar estabilidad emocional. Disfruta este momento de bienestar pero no te estanques en la comodidad, la gloria es un paso, no un destino. Recuerda que en esta vida hemos venido a evolucionar a crecer y a seguir caminando con conciencia por el sendero de la luz.

VIRGO: Se mantiene la energía y la vigilia gracias a un sextil positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios todo poderoso.

LIBRA: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

ESCORPIO: Estás atravesando una oposición desafiante con Urano, lo que puede estar drenando tu energía emocional y afectando tu bienestar físico. Es natural que tu estado de ánimo se vea alterado y sientas una baja en tu vitalidad. Este es un llamado para hacer una pausa consciente y reconectar contigo mismo, buscar el equilibrio que tanto necesitas. Permítete descansar, soltar el control y abrirte al apoyo divino.

SAGITARIO: Hoy Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida. Así puedes disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular que te va a permitir vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada espectacular con muchos detalles y espero que lo aproveches al máximo y sigas adelante. Dios te bendiga.

CAPRICORNIO: Comienzas con una cuadratura negativa con la Luna. Esto hace que estés deprimido y no debes estar así. Corresponde estar agradecido con Dios por todo lo que estás haciendo en tu vida. Mira tú pasado y verás que has superado muchos momentos difíciles y es hora de valorar todas esas enseñanzas recibidas. El Universo te bendice en cada momento y te obliga a seguir caminando por el sendero de la luz.

ACUARIO: Esta alineación abre puertas firmes y duraderas para tus proyectos, otorgándote estructura, enfoque y la sabiduría necesaria para construir con bases sólidas y sostenibles. Saturno te bendice con un sextil positivo, favoreciendo la consolidación de todo aquello que decidas emprender en este momento. Al mismo tiempo, el Sol intensifica esta energía cósmica, iluminando tu mundo interior y guiándote a reconectar con tu esencia más auténtica.

PISCIS: En estos momentos, la Luna forma un trígono, una energía ideal para compartir con tu pareja de la mejor manera posible. Busca crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción, permitiéndote disfrutar al máximo. Estás en un proceso donde Dios te bendice, brindándote experiencias únicas e irrepetibles que, sin duda, atesorarás en tu mente por años. Te mereces ser feliz y esta es una demostración.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin