Cada vez más mujeres sufren de estrógeno alto: esta es la explicación de los expertos y sus consejos para prevenirlo

Suscríbete a nuestros canales

El equilibrio hormonal es esencial para mantener la salud física y emocional. Entre las hormonas más importantes en el organismo femenino, el estrógeno desempeña un papel clave desde la pubertad hasta la madurez: regula el ciclo menstrual, participa en la salud ósea, cardiovascular y cerebral, y ayuda a mantener diversas funciones vitales.

Sin embargo, cuando sus niveles se elevan por encima de lo normal, pueden aparecer señales que el cuerpo envía como avisos de desequilibrio, con efectos capaces de alterar la calidad de vida.

Foto: Freepik

¿Qué implica tener estrógeno alto?

Cada vez hay más personas, sobre todo mujeres, con niveles elevados de estrógeno. Según especialistas, este desequilibrio puede desencadenarse tanto por causas naturales como por factores vinculados al estilo de vida, medicamentos, o incluso al ambiente que nos rodea.

Cuando el estrógeno predomina en exceso frente a otras hormonas, como la progesterona, puede aparecer lo que se conoce como “dominancia estrogénica”, una condición que incrementa la proliferación de células en el revestimiento del útero y eleva el riesgo de tumores.

Entre los factores que favorecen ese exceso destacan el uso prolongado de anticonceptivos orales o terapias hormonales; el sobrepeso u obesidad; dificultades en el hígado que impiden su correcta eliminación; y la exposición a sustancias ambientales llamadas xenoestrógenos que imitan la hormona.

Sintomas

Estos pueden ser variados, a veces sutiles, y muchas veces pasan desapercibidos: menstruaciones irregulares o muy abundantes, cambios en el tamaño o densidad del tejido mamario, aumento de peso en caderas y muslos, alteraciones del humor, fatiga, baja libido, dolores de cabeza, caída del cabello o dificultades para concentrarse.

Aunque en general se suele hablar del estrógeno por su papel positivo, su exceso también merece atención. Por eso los especialistas recomiendan que, ante signos persistentes de desequilibrio, se consulte a un profesional de la salud para evaluar si conviene medir los niveles hormonales y, en base a los resultados, adoptar medidas adecuadas.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube