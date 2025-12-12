Disfruta de un delicioso postre: paso a paso para elaborar una torta en el airfryer con solo tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

¿Torta en el airfryer? Muchas son las preparaciones que se pueden realizar en la freidora de aire, pues es un artefacto que no se limita a freír como la mayoría de las personas pueden imaginarse.

De hecho, como publica la web Cuerpo Mente con este electrodoméstico se puede realizar una torta y te compartimos la receta para que elabores cuando tengas un antojito. Lo mejor de todo es que es una torta es baja en calorías que no lleva harinas ni azúcar.

¿Qué se necesita para hacer la torta en el airfryer?

Ingredientes

- Manzanas (2)

- Huevos (2)

- Yogur natural (60 g)

Preparación

1. Lavar bien las dos manzanas. Secar y pelar.

2. Cortar las anzanas en dados para que sea más fácil triturarlas.

3. Precalentar la airfryer a 175 °C durante 3 a 5 minutos (o el horno a 190 ºC y hornear durante 35 minutos en caso de no tener freidora de aire).

4. Colocar los dados de manzana, los huevos y el yogur en el vaso de la batidora. Triturar hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

5. Verter la mezcla en moldes individuales aptos para este electrodoméstico. Los de silicona funcionan muy bien, aunque también puedes escoger los de cerámica.

6. Cocinar durante 25 minutos. Transcurrido el tiempo, realizar la prueba del palillo, si sale húmedo, dejar unos minutos más.

7. Retirar con cuidado y dejar reposar 5 minutos antes de desmoldar.

Tip

Si te gusta la canela, puedes espolvorear un poco por encima para decorar y potenciar el sabor.

