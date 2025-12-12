Domingo 21 de diciembre: Solsticio de Invierno

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 21, a las 11:03 a.m. hora local venezolana, celebraremos el Solsticio de Invierno, momento en el que se manifiesta la noche más larga del año. El Sol estará en el punto más alejado de la Tierra, señalando en el hemisferio norte el inicio de la estación invernal.

La palabra latina “Solstitium” significa “sol quieto”. En el plano astrológico este acontecimiento marca el inicio del recorrido del Sol por el signo de Capricornio, considerado el más calculador y frío, en armonía con la estación climática que representa.

En tiempos modernos, este día dio origen al tradicional Espíritu de la Navidad, ocasión para realizar rituales de prosperidad con velas naranjas y esencias de mandarina. Se acostumbra escribir una carta al Niño Jesús, que luego se coloca en el arbolito decorado y alumbrado. Muchas familias celebran con una cena abundante, vistiendo prendas de color naranja como símbolo de gratitud por el sustento recibido durante el año.

Civilizaciones ancestrales ya habían reconocido la importancia de este fenómeno astronómico, estableciendo observaciones precisas y convirtiéndolo en una fecha clave que marca el inicio del invierno en el norte y del verano en el sur. Son experiencias especiales, únicas, que ocurren solo una vez al año y se deberían presenciar con respeto para valorarlo como lo hacían nuestros ancestros en todas partes del planeta.

Estos son algunos de los monumentos más antiguos que lo confirman destacan: El Calendario de Adán en Sudáfrica, considerado el más antiguo del mundo, con una antigüedad aproximada de 75.000 años. El calendario de Nabta Playa en Nubia, con unos 7.000 años de historia. El complejo megalítico de Stonehenge en Inglaterra, construido en la Edad de Bronce hace unos 6.000 años, donde el Sol se hace presente al amanecer. La cultura egipcia, hace 5.000 años, nos dejó un espectáculo de luz y sombra impresionante en la ciudad de Luxor, el Sol se eleva detrás del templo de Karnak y en perfecta alineación, ilumina la gran avenida de las Esfinges y atraviesa los dos colosos de Amenhotep III.

Karicia cosmética

Los signos del zodíaco

ARIES

Estarán muy melancólicos y por momentos tristes al recordar viejos momentos en el hogar. Sentirán que están atrapados sin poder hacer nada para mejorar la situación. Seguramente harán un balance y podrían observar que trabajaron mucho durante todo el año, aun así, no tienen tiempo para compartir en familia.

TAURO

Experimentaran alegría compartiendo con los seres queridos por los triunfos que se lograron alcanzar durante el año que está a punto de finalizar. Tendrán la tendencia a gastar más de lo normal y generar un ambiente de opulencia. La buena comida estará presente en la mesa y una excelente copa de vino para agradecer.

GÉMINIS

Mirarán el futuro y calibrarán mentalmente los próximos pasos a ejecutar en el venidero año. Aprovecharán la reunión familiar para conversar con los miembros más allegados y manifestar sus intenciones. Lograrán el apoyo para seguir adelante con los planes señalados y así crecer unidos como siempre.

CÁNCER

Vivirán momentos muy emotivos y en algunos casos desgastados físicamente. Aprovecharán el día para realizar una pequeña pausa que les permita tener una recuperación energética adecuada para seguir con las próximas fiestas propias de estas fechas navideñas. Valorarán los abrazos de los familiares.

LEO

Seguramente van a agradecer al Universo el poder superar pruebas muy duras durante el transcurrir del año. Harán un resumen de los acontecimientos más importantes y el balance será muy positivo en relación a las valiosas experiencias recibidas. Podrán sentir que fue un año difícil, pero al final gratificante.

VIRGO

La felicidad inundará sus corazones y estarán al máximo nivel de energía para agradecer por vencer dificultades físicas. Son unos luchadores que lograron estabilizar la salud y avanzar para llegar a este final de año. La celebración por la vida estará en cada oración y la conexión con Dios intacta por recibir sus favores.

LIBRA

La mayoría estarán abrumados por los diferentes compromisos para que quede todo perfectamente bien. La planificación de las fiestas se siente con un peso terrible para cumplir con las tradiciones. Pidan ayuda a los demás miembros de la familia y hagan lo que puedan. Lo importante es estar unidos y en sana paz.

ESCORPIO

Su estado de ánimo será excelente y disfrutarán estas navidades como nunca lo han hecho. Saben que será un año lleno de logros y sus vidas estarán enrumbadas al éxito. Mantener la alegría y el optimismo genera una energía positiva que impulsa aún más los beneficios. Se abren las oportunidades para generar opulencia.

SAGITARIO

La reconstrucción de sus vidas comienza ahora y deberán celebrar todo lo que puedan para demostrar que son unos seres ganadores que merecen ser reconocidos como vencedores. Las experiencias acumuladas son innumerables y se convierten en unos sabios con mucho que contar a sus familiares más pequeños.

CAPRICORNIO

La frialdad de sus corazones quedará apartada para lograr un compartir familiar más emotivo que permita estrechar los lazos de buena voluntad. Expresarán con mayor facilidad sus emociones y sentimientos. Gran parte de la familia estará feliz al ver esta nueva versión personal mejorada.

ACUARIO

Se estarán preparando para el próximo año, que será clave para su futuro como uno de los más importantes. Sienten que el Universos les está obligando a realizar avances que en la mayoría de los casos se reúsan a ejecutar. Deberán prestar atención a todo lo que está pendiente para progresar.

PISCIS

Los sentimientos estarán encontrados y no sabrán expresar correctamente sus emociones. Por momentos, desearán llorar y en otros la alegría será desbordante. Vivirán una montaña rusa emocional que pudiera desequilibrar sus días de fiestas. No deberían permitir que sus desajustes arruinen las navidades.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube