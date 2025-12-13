¿No te gusta usar maquillaje? Descubre lo que dice un estudio de la Universidad de Columbia sobre mujeres como tú

Suscríbete a nuestros canales

En un mundo donde la cosmética suele verse como clave para embellecer, corregir o “mejorar” la apariencia física, muchas personas optan por al contrario: mantener el rostro al natural.

Esta elección puede reflejar ideas profundas sobre el cuerpo, el cuidado personal y las normas sociales. Recientemente, un estudio quiso explorar qué puede revelar esta decisión sobre la personalidad y los valores de quienes deciden no usar maquillaje.

¿Qué dicen los estudios?

La Universidad de Columbia ha analizado que la elección de no usar maquillaje suele responder a motivaciones que exceden lo superficial.

Algunos de los motivos claros son:

Cuidado de la piel: muchas personas dan prioridad al bienestar de su piel, eligiendo evitar cosméticos que podrían obstruir poros o irritar el cutis. En este sentido, una piel natural representa una opción práctica y consciente.

muchas personas dan prioridad al bienestar de su piel, eligiendo evitar cosméticos que podrían obstruir poros o irritar el cutis. En este sentido, una piel natural representa una opción práctica y consciente. Práctico y funcional: maquillarse implica dedicar tiempo y esfuerzo diarios. Para quienes buscan simplificar su rutina, no usar maquillaje es un modo de evitar complicaciones.

maquillarse implica dedicar tiempo y esfuerzo diarios. Para quienes buscan simplificar su rutina, no usar maquillaje es un modo de evitar complicaciones. Rechazo a los estándares sociales: a lo largo del tiempo, el uso de cosméticos estuvo vinculado a exigencias sociales y expectativas de belleza. Al abstenerse de maquillarse, algunas personas expresan rechazo a esas normas y reivindican una imagen más auténtica.

a lo largo del tiempo, el uso de cosméticos estuvo vinculado a exigencias sociales y expectativas de belleza. Al abstenerse de maquillarse, algunas personas expresan rechazo a esas normas y reivindican una imagen más auténtica. Autoaceptación y confort: evitar maquillaje puede indicar que la persona se siente cómoda con cómo es, sin necesidad de ajustarse a cánones externos. Esto se traduce en una postura de aceptación personal que prioriza lo real por encima de lo impuesto.

Por lo tanto, la decisión de llevar un “look natural” no suele ser azarosa. Más bien, da señales de una visión consciente sobre la estética, la salud y la autenticidad.

