¿Sufres de dolor lumbar? Estos tres ejercicios de estiramiento acabarán con tu malestar

El dolor en la zona baja de la espalda es muy frecuente, especialmente si pasamos muchas horas sentados o con mala postura. Esa molestia suele aparecer por la rigidez de la columna o la falta de movilidad de la pelvis y puede volverse crónica si no se le presta atención.

Afortunadamente, hay ejercicios sencillos que se pueden hacer en casa para devolver flexibilidad a la espalda y ayudar a reducir ese dolor, sin necesidad de equipamiento especial.

Foto: Freepik

Estiramientos para tu espalda

Según expertos, es importante que los estiramientos se realicen de forma lenta, suave y acompasada con la respiración: inspirar por la nariz y exhalar también por la nariz, relajando los músculos.

Balanceo de la pelvis hacia adelante y atrás: de pie, con los pies al ancho de las caderas y las rodillas un poco flexionadas, endereza la espalda como si intentarás alargarla hacia el techo al inhalar, y luego, al exhalar, mueve la pelvis hacia adelante, curvando ligeramente la zona lumbar.

Invierte el movimiento girando la pelvis hacia atrás. Repite este balanceo lento entre 5 y 10 veces. Este gesto ayuda a movilizar la pelvis y aflojar la tensión en la parte baja de la espalda.

Extensión e inclinación lateral con brazos: colócate de pie, con los pies al ancho de las caderas, y junta las palmas de las manos frente al pecho. Con respiraciones profundas: primero levanta los brazos por encima de la cabeza y bájalos lentamente (repetir 5 veces).

Luego, alzando los brazos nuevamente, inclínate suavemente hacia un lado, sintiendo un estiramiento a lo largo de la columna. Vuelve al centro e inclínate hacia el otro lado manteniendo los talones bien apoyados en el suelo. Puedes repetir este movimiento unas 5 veces por lado. Es ideal porque también puedes hacerlo sentado si lo necesitas.

Flexión hacia adelante: de pie y con los pies a la altura de las caderas, inclínate hacia adelante poco a poco dejando que la cabeza y la espalda se doblen vértebra por vértebra. Puedes flexionar ligeramente las rodillas para facilitar el movimiento y apoyar las manos sobre los muslos.

Mantén la postura durante cinco respiraciones profundas, sintiendo cómo se estira la parte de atrás de las piernas y la zona lumbar. Luego, si te resulta cómodo, puedes estirar cada pierna de forma alternada para intensificar el estiramiento.

Al terminar, vuelve a subir lentamente hasta la posición erguida. Este ejercicio libera tensión en la columna y afloja músculos que suelen estar contracturados.

